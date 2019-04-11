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В Австрии водитель автобуса заболел корью, что привело к транспортному коллапсу
Источник материала: СТВ
Новости Австрии. Транспортный коллапс случился в австрийском городе Клагенфурт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – корь.
Это заболевание выявили у одного из водителей общественного транспорта. Мужчина почувствовал недомогание на минувшей неделе, однако ходил на работу, пока не появились первые признаки кори. В этой связи власти Клагенфурта выразили опасения, что заразиться могли и пассажиры.
В ходе проверочных мероприятий корь была диагностирована еще у двух жителей города. Сейчас в целях предосторожности движение всего общественного транспорта приостановлено.
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Новости Австрии. Транспортный коллапс случился в австрийском городе Клагенфурт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – корь. Это заболевание...
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