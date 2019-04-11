|
В Конго эболой заболели почти 1200 человек: люди не доверяют врачам и не обращаются за помощью
Источник материала: СТВ
Новости Конго. Заболеваемость эболой в Конго достигла пика. Заразились уже почти 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами вируса за последние восемь месяцев стали свыше 750 граждан. Многие люди погибают из-за того, что не доверяют врачам, которые ведут борьбу с заболеванием и просто не обращаются за помощью.
Отметим, это уже десятая вспышка лихорадки в стране с 1976 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Конго. Заболеваемость эболой в Конго достигла пика. Заразились уже почти 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами вируса за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)