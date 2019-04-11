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В Израиле подвели итоги парламентских выборов

12.04.2019 13:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Израиля. Окончательные итоги парламентских выборов подвели в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вышла в лидеры.

В новом составе Кнессета они займут 36 депутатских мест, а оппозиционный блок «Кахоль-лаван» – 35. На следующей неделе президент Израиля начнет консультации с прошедшими в парламент партиями. По их итогам он определит депутата с наилучшими шансами заручиться поддержкой парламентского большинства и даст ему максимум 42 дня, чтобы сформировать новое правительство.

В Израиле подвели итоги парламентских выборов

В Израиле подвели итоги парламентских выборов

В Израиле подвели итоги парламентских выборов
 
 
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Новости Израиля. Окончательные итоги парламентских выборов подвели в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партия «Ликуд» премьер-министра...
 
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