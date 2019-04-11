|
По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. В Брестской области третий день ищут пропавшего 2-летнего мальчика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Брестской области развернута масштабная поисковая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там вторые сутки ищут пропавшего двухлетнего мальчика.
Иван Волошин исчез вечером 10 апреля. Поначалу переполошилась вся деревня Любашки. Теперь поисковая операция охватывает практически весь Каменецкий район. Исследован каждый сантиметр на площади 640 гектаров. Водолазы проверили километры мелиоративного канала.
Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело. К поискам подключились сотрудники милиции, МЧС, внутренних войск, погранкомитета и добровольцы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. В Брестской области третий день ищут пропавшего 2-летнего мальчика
Новости Беларуси. В Брестской области развернута масштабная поисковая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там вторые сутки ищут пропавшего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)