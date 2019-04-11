ГАИ Беларуси рассказала, что хочет поменять в ПДД. Чего ждать автолюбителям?

Источник материала: Виртуальный Брест

Еще в мае прошлого года МВД Беларуси вынесло на общественное обсуждение законопроект «О дорожном движении» . Документ предусматривает ряд изменений, в том числе начисление штрафных баллов водителям, нарушающим ПДД . Сегоднядепутаты Палаты представителей, представители Министерства внутренних дел, Министерства транспорта и коммуникаций, Белорусского национального технического университета, Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте решали за круглым столом вопросы обеспечения безопасности на наших дорогах.

Журналистов интересовало — будет ли внедрена балльная система оценки правонарушении? Депутат Андрей Рыбак пояснил, что пока этот вопрос откладывается, законопроект будет рассматривать президент.

Главной темой круглого стола стало обсуждение одного вопроса — как сделать наши дороги безопаснее. Штрафами, техническими методами или еще как-то?



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Фото: Павел Мурашко

— Мы не карательный орган, для нас важно создание тех условий, при которых водителям не придется нарушать. Это связано и с ошибками в организации дорожного движения, и с решением проблемы неотвратимости наказания. Все это часть наших предложений в закон, — сказал начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

Главный гаишник страны отметил, что количество смертельных аварий снижается, в результате этого за 12 лет удалось сохранить жизни более 1200 человек. Ужесточение наказания за езду в пьяном виде тоже дало свой результат — число нетрезвых водителей сократилось в два с половиной раза.

Начальник отдела организации дорожного движения Беларуси Дмитрий Навой рассказал про новую программу по повышению безопасности дорожного движения «Добрая дорога». Ее цель — добиться к 2025 году, чтобы на дорогах гибли не более 350 человек.

По словам Навоя, в комиссии при Совете министров создана рабочая группа, и одна из ее задач — разбирать резонансные ДТП, но не с точки зрения «кто виноват?», а какие факторы привели к этому ДТП.

— Не хватает использования оценки стоимости жизни белоруса. На это сейчас никто не смотрит. Экспертиза оценивает стоимость асфальта, а не гибель взрослого или ребенка. Уже сейчас пытаемся для жилых районов прописывать скорость 50 км/ч. Если большой трафик — оставляем 60. Но если там много детей, мам, пожилых людей — надо снижать допустимую скорость, — уверен Дмитрий Навой.

По словам председателя БАЭС Юрия Важника, нужно измерять не стоимость жизни, а то, сколько мы готовы потратить на ее спасение. В Беларуси готовы тратить 350 тысяч долларов, а в США — 3 миллиона.

Много проблем из-за небезопасной инфтраструктуры

Наряду с контролем безопасности, необходимо решать вопросы инфраструктуры, звучало на круглом столе. Проектировщиков сегодня волнует техническая документация, а то, что потом в этом месте собираются заторы — для них дело десятое.

Дмитрий Навой посетовал, что многие инфраструктурные решения по безопасности тормозятся необходимостью разработки проектов. Поэтому предлагается такие работы проводить в рамках текущего обслуживания дорожной сети без разработки документации.

Денис Капский, декан автотракторного факультета БНТУ, отметил, что наша страна имеет возможность внедрять недорогие технические решения для повышения безопасности дорожного движения.

— Безопасность, о которой много говорится, это понятие многогранное. Но зачастую вопросы надо задавать не ГАИ, а владельцу дороги. Проблема в том, что нет ответственного. Должна идти красной линией концепция прощающей ошибки дороги. Но пока у нас этого нет, — сказал Денис Капский.

Юрий Важник отметил, что мы зачастую недооцениваем то, что уже имеем.

— Мы достигли уровня самых продвинутых городов мира. Это произошло в результате того, что ГАИ перешла на новый режим менеджмента. Самый объективный показатель — количество погибших на душу населения. Минск находится на уровне самых развитых городов: Стокгольма, Вены, Берлина. С 2006 года смертность падала, программа «Минус 100» сработала. Однако в масштабе республики статистика хуже. Мы пришли к фазе, когда держать этот уровень становится все сложнее. Простые решения использованы, необходимо искать более сложные, — отметил Юрий Важник.

Специалист привел два примера. Во время строительства метро проспект Дзержинского и улица Притыцкого были безопасными. После завершения строительства привели дорогу в порядок, и аварийность там выросла. Хотя вроде все сделано по ТКП. Пришлось снова тратить деньги на изменения дорожной инфраструктуры. Но почему нельзя было это сделать сразу?

Изменения в действующие ПДД коснутся электротранспорта и велосипедов

Начальник отдела правоприменительной деятельности УГАИ Александр Занимонпредставил три ключевых предложения, которые планируется внести в новые ПДД.

— Первый вопрос — по электротранспорту. Сфера развивается динамично, проблему обойти нельзя. Мы попытались определить нишу для транспортных средств — есть моноколеса, скейтборды, гироскутеры — и объединить это в понятие «средства персональной мобильности». Если это не мопед или велосипед, то таких «водителей» приравняют к пешеходам. Но в тех случаях, когда есть велосипедная дорожка, и она конструктивно выделена, они должны передвигаться по ней (если она не элемент проезжей части дороги). Если дорожки нет — то по тротуару, но при этом не создавать помех пешеходам.

Что касается электрических скутеров, мотоциклов, автомобилей, то для них будут действовать те же требования, что и для аналогичных транспортных средств с ДВС. Единственная поблажка — обеспечить им преимущественное движение в соответствии с программой по стимулированию развития электротранспорта. Им можно будет ехать по полосе для маршрутных ТС.

— Вторая составляющая — это изменения в части движения велосипедистов по дорогам общего пользования. Очень много жалоб и заявлений, что четко не оговорены границы велосипедных дорожек и тротуаров, плохо организовано дорожное движение. Поэтому планируется расширить возможность использования дорожной разметки, чтобы более четко обозначить эти границы.

Еще одна проблема — требование спешиваться на пешеходных переходах. Оно не работает, хотя с точки зрения безопасности правильное. В проекте ПДД планируется оставить обязанность спешиваться только на нерегулируемых пешеходных переходах.

Также впервые собираются четко прописать правила, как автолюбителям необходимо пропускать пешеходов. Для этого собираются официально закрепить правило двух полос. Сейчас есть рекомендация, что водитель может не останавливаться, если между ним и пешеходом есть две свободные полосы. В противном случае, он обязан остановиться и пропустить пешеходов.

Знак «Фотофиксация» отнесли к предупреждающим и устанавливаться он будет по нормам ПДД — в городе за 50−100 метров до камеры, за городом — 150−300 метров.

Согласно проекту, водитель должен будет возить с собой только права, техпаспорт и страховку. Наличие остальных документов будет проверять система «мобильный инспектор», которая по номерам прогонит автомобиль по всем базам.

Еще одно новшество коснется сдачи экзаменов на права. К примеру, планируется, что при получении категории «B» нужно будет ответить только на те вопросы, которые ее касаются.