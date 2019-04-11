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ГАИ Беларуси рассказала, что хочет поменять в ПДД. Чего ждать автолюбителям?
12.04.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Еще в мае прошлого года МВД Беларуси вынесло на общественное обсуждение
Журналистов интересовало — будет ли внедрена балльная система оценки правонарушении? Депутат Андрей Рыбак пояснил, что пока этот вопрос откладывается, законопроект будет рассматривать президент.
Главной темой круглого стола стало обсуждение одного вопроса — как сделать наши дороги безопаснее. Штрафами, техническими методами или еще как-то?
Фото: Павел Мурашко
— Мы не карательный орган, для нас важно создание тех условий, при которых водителям не придется нарушать. Это связано и с ошибками в организации дорожного движения, и с решением проблемы неотвратимости наказания. Все это часть наших предложений в закон, — сказал начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.
Главный гаишник страны отметил, что количество смертельных аварий снижается, в результате этого за 12 лет удалось сохранить жизни более 1200 человек. Ужесточение наказания за езду в пьяном виде тоже дало свой результат — число нетрезвых водителей сократилось в два с половиной раза.
Начальник отдела организации дорожного движения Беларуси Дмитрий Навой рассказал про новую программу по повышению безопасности дорожного движения «Добрая дорога». Ее цель — добиться к 2025 году, чтобы на дорогах гибли не более 350 человек.
По словам Навоя, в комиссии при Совете министров создана рабочая группа, и одна из ее задач — разбирать резонансные ДТП, но не с точки зрения «кто виноват?», а какие факторы привели к этому ДТП.
— Не хватает использования оценки стоимости жизни белоруса. На это сейчас никто не смотрит. Экспертиза оценивает стоимость асфальта, а не гибель взрослого или ребенка. Уже сейчас пытаемся для жилых районов прописывать скорость 50 км/ч. Если большой трафик — оставляем 60. Но если там много детей, мам, пожилых людей — надо снижать допустимую скорость, — уверен Дмитрий Навой.
По словам председателя БАЭС Юрия Важника, нужно измерять не стоимость жизни, а то, сколько мы готовы потратить на ее спасение. В Беларуси готовы тратить 350 тысяч долларов, а в США — 3 миллиона.
Много проблем из-за небезопасной инфтраструктуры
Наряду с контролем безопасности, необходимо решать вопросы инфраструктуры, звучало на круглом столе. Проектировщиков сегодня волнует техническая документация, а то, что потом в этом месте собираются заторы — для них дело десятое.
Дмитрий Навой посетовал, что многие инфраструктурные решения по безопасности тормозятся необходимостью разработки проектов. Поэтому предлагается такие работы проводить в рамках текущего обслуживания дорожной сети без разработки документации.
Денис Капский, декан автотракторного факультета БНТУ, отметил, что наша страна имеет возможность внедрять недорогие технические решения для повышения безопасности дорожного движения.
— Безопасность, о которой много говорится, это понятие многогранное. Но зачастую вопросы надо задавать не ГАИ, а владельцу дороги. Проблема в том, что нет ответственного. Должна идти красной линией концепция прощающей ошибки дороги. Но пока у нас этого нет, — сказал Денис Капский.
Юрий Важник отметил, что мы зачастую недооцениваем то, что уже имеем.
— Мы достигли уровня самых продвинутых городов мира. Это произошло в результате того, что
Специалист привел два примера. Во время строительства метро проспект Дзержинского и улица Притыцкого были безопасными. После завершения строительства привели дорогу в порядок, и аварийность там выросла. Хотя вроде все сделано по ТКП. Пришлось снова тратить деньги на изменения дорожной инфраструктуры. Но почему нельзя было это сделать сразу?
Изменения в действующие
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