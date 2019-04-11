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По факту безвестного исчезновения ребенка в Каменецком районе возбуждено уголовное дело

12.04.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 10 апреля в Каменецкий РОВД с заявлением о безвестном исчезновении малолетнего сына обратилась 18-летняя жительница д. Любашки Каменецкого р-на. При этом девушка сообщила, что последний раз видела ребенка около своего дома примерно в 16.00 указанного дня. Принятые меры по оперативному поиску ребенка результата не дали. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65208.php

По факту безвестного исчезновения ребенка в Каменецком районе возбуждено уголовное дело

Следственным управлением УСК по Брестской области по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65208.php

По факту безвестного исчезновения ребенка в Каменецком районе возбуждено уголовное дело

В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых участвуют следователи, а также сотрудники Каменецкого РОВД, районного отдела по чрезвычайным ситуациям, Департамента охраны, добровольцы.

В полном объеме используются возможности криминалистической техники: квадрокоптер, тепловизоры и другое оборудование. Работу на месте происшествия координирует руководство УСК по Брестской области.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
 
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  Вечером 10 апреля в Каменецкий РОВД с заявлением о безвестном исчезновении малолетнего сына обратилась 18-летняя жительница д. Любашки Каменецкого р-на. При этом...
 
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