По факту безвестного исчезновения ребенка в Каменецком районе возбуждено уголовное дело

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 10 апреля в Каменецкий РОВД с заявлением о безвестном исчезновении малолетнего сына обратилась 18-летняя жительница д. Любашки Каменецкого р-на. При этом девушка сообщила, что последний раз видела ребенка около своего дома примерно в 16.00 указанного дня. Принятые меры по оперативному поиску ребенка результата не дали.



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Следственным управлением УСК по Брестской области по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.



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В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых участвуют следователи, а также сотрудники Каменецкого РОВД, районного отдела по чрезвычайным ситуациям, Департамента охраны, добровольцы.

В полном объеме используются возможности криминалистической техники: квадрокоптер, тепловизоры и другое оборудование. Работу на месте происшествия координирует руководство УСК по Брестской области.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк