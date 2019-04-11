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По факту безвестного исчезновения ребенка в Каменецком районе возбуждено уголовное дело
12.04.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вечером 10 апреля в Каменецкий РОВД с заявлением о безвестном исчезновении малолетнего сына обратилась 18-летняя жительница д. Любашки Каменецкого р-на. При этом девушка сообщила, что последний раз видела ребенка около своего дома примерно в 16.00 указанного дня. Принятые меры по оперативному поиску ребенка результата не дали.
Следственным управлением УСК по Брестской области по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.
В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых участвуют следователи, а также сотрудники Каменецкого РОВД, районного отдела по чрезвычайным ситуациям, Департамента охраны, добровольцы.
В полном объеме используются возможности криминалистической техники: квадрокоптер, тепловизоры и другое оборудование. Работу на месте происшествия координирует руководство УСК по Брестской области.
Официальный представитель УСК по
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Вечером 10 апреля в Каменецкий РОВД с заявлением о безвестном исчезновении малолетнего сына обратилась 18-летняя жительница д. Любашки Каменецкого р-на. При этом...
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