В Брестской области вторые сутки ищут двухлетнего мальчика

С вечера 10 апреля в Каменецком районе Брестской области идут поиски пропавшего малыша, которому еще нет и двух лет. Сегодня Следственный комитет возбудил по факту пропажи ребенка уголовное дело.

Вечером 10 апреля в Каменецкий РОВД с заявлением об исчезновении сына обратилась 18-летняя жительница д. Любашки Каменецкого р-на. Девушка сообщила, что последний раз видела ребенка около своего дома примерно в 16.00 указанного дня. Тогда же начались поиски малыша, которому в мае исполнится два года. Однако результатов поиски не дали, несмотря на то, что используются квадрокоптер, тепловизоры и другое оборудование.

В поисках принимают участие следователи, сотрудники Каменецкого РОВД, районного отдела по чрезвычайным ситуациям, Департамента охраны, добровольцы. Сегодня стало известно, что Следственным управлением УСК по Брестской области по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.