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«Страна тратит бюджет на вооружение, а мы собираем гроши на лечение детей»

12.04.2019 15:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Страна тратит бюджет на вооружение, а мы собираем гроши на лечение детей»
АиФ

Государство тратит огромнейшие деньги на вооружение, а ведь есть много других проблем, на которые нужно направлять средства.

«Страна тратит бюджет на вооружение, а мы собираем гроши на лечение детей» «Сама не пойму, как оказалась покупательницей соковыжималки за 1400 руб.»

Болит душа, когда видишь по телевизору людей, которые просят о помощи, собирают деньги на лечение больных детей, и мы перечисляем им «копейки» - по 3-5 рублей.

У меня трое внуков: у одного - онкоболезнь, у второго - больные глаза, у третьего - заболевание желудка. Со стороны государства помощь минимальная, все средства идут на то, чтобы поддерживать их здоровье. И такое положение у моих многих знакомых. А что будет дальше? Кто останется жить на нашей земле?

Людмила Ивановна, Гомель

 
 
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АиФ Государство тратит огромнейшие деньги на вооружение, а ведь есть много других проблем, на которые нужно...
 
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