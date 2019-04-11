«Страна тратит бюджет на вооружение, а мы собираем гроши на лечение детей»

Источник материала: Аргументы и факты

Государство тратит огромнейшие деньги на вооружение, а ведь есть много других проблем, на которые нужно направлять средства.

Болит душа, когда видишь по телевизору людей, которые просят о помощи, собирают деньги на лечение больных детей, и мы перечисляем им «копейки» - по 3-5 рублей.

У меня трое внуков: у одного - онкоболезнь, у второго - больные глаза, у третьего - заболевание желудка. Со стороны государства помощь минимальная, все средства идут на то, чтобы поддерживать их здоровье. И такое положение у моих многих знакомых. А что будет дальше? Кто останется жить на нашей земле?

Людмила Ивановна, Гомель