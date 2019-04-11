Сажать станут меньше? Из Уголовного кодекса уберут ряд статей

Источник материала: Аргументы и факты

Подробнее о нововведениях «АиФ» расспросил адвоката Минской областной коллегии адвокатов Марианну ГРИНЕВИЧ.

Предусмотрена декриминализация по следующим статьям, касающимся:

нарушения порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь (ст. 224 УК);

воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст. 232 УК);

лжепредпринимательства (ст. 234 УК);

нарушения антимонопольного законодательства (ст. 244 УК);

дискредитации деловой репутации конкурента (ст. 249 УК);

незаконной организации деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участия в их деятельности (ст. 193-1 УК).

- По некоторым из них теперь будет предусмотрена только административная ответственность. Изложены в новой редакции, например, такие статьи, как «Клевета» (ст. 188 УК) и «Незаконная предпринимательская деятельность» (ст. 233 УК). Так, распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений повлечёт уголовную ответственность только в том случае, если это произошло в публичном выступлении: в СМИ, в Интернете и т.п., либо в случае, если клевета содержит обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

В свою очередь уголовную ответственность повлечёт за собой занятие предпринимательством без лицензии лишь в том случае, когда наличие лицензии является обязательным (сейчас - даже без регистрации в установленном порядке) и получен доход в крупном размере.

Размер ущерба

По словам эксперта, глава 25 УК, предусматривающая ответственность за преступления против осуществления экономической деятельности, дополнена примечанием: наказание в виде лишения свободы не может быть назначено впервые осуждаемому лицу, совершившему не представляющее большой общественной опасности или менее тяжкое преступление против порядка осуществления экономической деятельности (за исключением контрабанды, незаконных экспорта или передачи в целях экспорта объектов экспортного контроля, легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем).

- Кроме того, в случае ответственности за преступления против порядка осуществления экономической деятельности увеличены размеры крупного и особо крупного ущерба: крупный размер повышается с 250 до 1000 базовых величин (1 б. в. - 25,5 руб.); особо крупный - с 1000 до 2500 базовых величин, если иное не оговорено в примечаниях к конкретным статьям главы 25 УК.

Индивидуальной корректировке подверглись подходы к определению размера ущерба за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов (ст. 243 УК). Крупным размером ущерба теперь будет признаваться размер ущерба на сумму, в 2000 и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления (сейчас - в 1000 и более раз), особо крупным размером - в 3500 и более (сейчас - в 2500 и более).

Депутаты рассмотрят возможность смягчения «наркотических» статей УК Подробнее

Без конфискации

- Из системы наказаний исключается такой вид дополнительного наказания, как конфискация имущества (вместо нее будет применяться штраф), однако расширяется применение специальной конфискации (то есть имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые таким путем, а также дохода, полученныого от использования этого имущества).

Пропаганда

Существенным примечанием дополнена ст. 157 УК, предусматривающая ответственность за заражение вирусом иммунодефицита человека. От уголовной ответственности освободят в случае, если человек, подвергнутый опасности заражения либо зараженный ВИЧ, был своевременно предупрежден о наличии у другого лица (в т. ч. партнёра) заболевания и добровольно согласился совершить действия, создавшие опасность заражения.

Среди иных новаций: вводится уголовная ответственность за пропаганду самоубийства (ст. 342-1 УК) - умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у индивидуально неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство.

- Несмотря на широкое общественное обсуждение, ст. 328 УК («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») не претерпела существенных изменений: сроки ограничения или лишения свободы, которые могут быть назначены судом по данной статье, не изменяются, лишь дополнительное наказание в виде конфискации имущества заменено на штраф.

Взятки

Скорректированы и примечания к ст. 431-432 УК (о даче взятки и посредничество во взяточничестве).

- После вступления в силу изменений от уголовной ответственности освободят, если человек после дачи взятки не только добровольно заявил о содеянном (как сейчас), но и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Это касается не только взяткодателя, но и виновного в посредничестве во взяточничестве либо соучастника в даче или получении взятки.