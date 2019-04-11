Эхо «Большого разговора». Есть ли надежда на возврат советских вкладов?

Источник материала: Аргументы и факты

Напомним, во время "Большого разговора с Президентом", глава государства Александр ЛУКАШЕНКО поручил правительству посчитать сумму «сгоревших» советских вкладов.

Один из самых преданных наших читателей Константин Романовский писал на тему советских вкладов на протяжении долгих лет. Многие знают его статьи: искренние, острые, полные фактов и аргументов...

Константин Романовский окончил ВГИК в 50-х. Он стоял у истоков журнала «На экранах», был награжден золотой медалью ВДНХ СССР, имел награды Госкино СССР и БССР, «Отличник кинематографии». Всю свою трудовую жизнь работал почти без выходных. Вставал в 6 часов утра и ложился в полночь. Не был в отпуске 15 лет. У Константина Романовского, по его словам, были неплохие накопления, которые, как и у многих, пропали. Но его беспокоили не собственные деньги.

- Я еще могу как-то копейку заработать. А те старики, которые еле ходят, не могут. И таких очень много. Они рассчитывали, что хоть на старости поживут, экономили, работали без устали, а в результате получилось, что сегодня не могут купить даже лекарства. У меня сердце разрывается, когда смотрю на них, - сказал как-то автор в интервью нашему обозревателю. К сожалению, возврата вкладов Константин Романовский так и не дождался. Дождутся ли остальные вкладчики?

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Компенсация

Как оказалось, действительно не снимается. На недавнем «Большом разговоре с Президентом», где присутствовал и обозреватель «АиФ», глава государства Александр ЛУКАШЕНКО поручил правительству посчитать сумму «сгоревших» советских вкладов.

«Когда-то мы пытались выплачивать, но это не все. Я не могу просто сказать, что это не моя вина и не вина нашего государства, - людям от этого легче не будет. Сейчас я не владею точной цифрой - посмотрите в правительстве с учетом деноминаций и последних событий, какая это сумма. Чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, надо знать точную сумму. Посчитать ее несложно будет, потому что мы обращались к этой проблеме не один раз. Я отвечу на этот вопрос, и если это потянет на уровень послания, то, возможно, мы его затронем в Послании президента народу и парламенту. Я знал, что эта проблема есть, но не думал, что она остро стоит сегодня», - сказал президент.

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Не дождался

По меньшей мере половина стран - членов бывшего СССР или уже закрыла вопрос с компенсацией, или находится в процессе. Как правило, возмещения не слишком большие. Хотя есть исключения.

Невозможно сказать, сколько белорусов сегодня ожидают компенсации. Многих владельцев советских вкладов уже нет в живых. Но можно предположить, что проблема коснётся большинства наших сограждан из числа тех, кому на начало 90-х было 20-25 лет или больше. Сегодня это поколение 50+.

У многих ещё есть шанс вернуть свои деньги. А вот Константин Романовский такого шанса лишился. Пенсионер ушел из жизни, так и не дождавшись решения вопроса, за которое он боролся изо всех сил.

Обратить внимание

Многие читатели исходят из того, что после «Большого разговора» тема компенсации вкладов получит вторую жизнь. Пока неизвестно, как именно это будет происходить, но есть моменты, на которые важно обратить внимание. Мы проанализировали пожелания читателей, высказанные в письмах за последние годы, и объединили их в три пункта:

Компенсация должна быть справедливой. Покупательная способность денег должна сохраниться. Например, в конце 80-х вкладчик мог купить на свои сбережения 10000 буханок хлеба. Столько же хлеба человек должен себе позволить с суммы компенсации.

Компенсацию должны получить все без исключения владельцы советских вкладов, даже те, кто частично или полностью забрал обесцененные рубли. Так, один наш читатель в 2004 году снял начисленные для компенсации деньги. На них он купил бритву. А в конце 80-х на счету мужчины лежало около 15 тыс. советских рублей. На эти деньги в его городе можно было построить две квартиры. На вопрос корреспондента «АиФ»: «Зачем сняли?» пенсионер ответил: «Меня в банке запугали, сказали: берите что дают, а то и этого не будет».

Если владелец вклада ушел из жизни, компенсацию должны получить его родственники.



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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

За эксклюзивным комментарием на тему возврата советских вкладов корреспондент «АиФ» обратился в Министерство финансов Республики Беларусь.

Мы попросили сообщить общий размер суммы «сгоревших» советских вкладов и ответить на вопросы: почему не известна актуальная сумма вкладов к компенсации в белорусских рублях, когда появится данная информация?

- После обретения независимости Республике Беларусь достались долги по вкладам населения в Сберегательном банке. Республика обеспечила учет этих вкладов в разрезе держателей. По состоянию на 1 января 1992 года было открыто 11,7 млн вкладных счетов на сумму 22,9 млрд советских рублей (без учета деноминаций), - сообщили в ведомстве. - Начиная с 1992 года делали попытки провести возмещение потерь граждан от обесценения сбережений советского периода. Компенсационные мероприятия проводились в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.04.1992 г. №187 «Об индексации сбережений населения», Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 05.02.1993 г. №2183-XII «Об индексации вкладов населения в учреждениях Сберегательного банка Республики Беларусь и компенсации накоплений граждан по долгосрочным договорам страхования», Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 21.12.1994 г. №258 «О компенсации вкладов населения в Сберегательном банке».

Во исполнение поручений президента Республики Беларусь в 1996-1997 годах производилась компенсация вкладов ветеранов войны.

С 1998 года всем вкладчикам Сберегательного банка Республики Беларусь, имевшим в период с 1 января 1992 года до 1 января 1995 года соответствующие вклады, согласно Указу президента Республики Беларусь от 21.04.1998 г. №229 «О компенсации обесценения вкладов и облигаций целевого беспроцентного займа 1990 года на приобретение товаров длительного пользования (ценных бумаг)» было предоставлено право на компенсацию обесценения денежных сбережений, деньги выплачивались до 31 декабря 2007 года.

Меры, направленные на восстановление сбережений населения, осуществлялись в пределах финансовых возможностей государства. Начисление компенсаций производилось в зависимости от суммы и сроков нахождения денежных средств на счетах, а также с учетом индекса потребительских цен.

Проблема, связанная с возмещением потерь граждан от обесценения сбережений советского периода, состоит в определении справедливого уровня компенсации.

Принимая во внимание, что в текущих условиях бюджетные средства направляются на решение социальных вопросов, изыскать дополнительные источники на выплаты по обесцененным сбережениям или компенсировать их посредством предоставления гражданам товаров и услуг не представляется возможным.