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ГАИ предлагает разрешить велосипедистам не спешиваться на регулируемых переходах

12.04.2019 15:08 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

ГАИ предлагает разрешить велосипедистам не спешиваться на регулируемых переходах
фото: pixabay.com

Действующее в настоящее время требование к велосипедистам спешиваться на пешеходных переходах зачастую не работает, отметил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон на заседании круглого стола в Палате представителей.

«Мы предлагаем оставить велосипедистам обязанность спешиваться только на нерегулируемых пешеходных переходах, то есть там, где нет светофоров», – сказал Александр Занимон, передает БЕЛТА.

По его словам, велосипедисты, подъезжая к дороге, должны будут заранее снижать скорость, а через переход ехать не быстрее пешеходов.

 
 
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