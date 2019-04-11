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ГАИ предлагает разрешить велосипедистам не спешиваться на регулируемых переходах
Источник материала: Myfin
Действующее в настоящее время требование к велосипедистам спешиваться на пешеходных переходах зачастую не работает, отметил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон на заседании круглого стола в Палате представителей.
«Мы предлагаем оставить велосипедистам обязанность спешиваться только на нерегулируемых пешеходных переходах, то есть там, где нет светофоров», – сказал Александр Занимон, передает
По его словам, велосипедисты, подъезжая к дороге, должны будут заранее снижать скорость, а через переход ехать не быстрее пешеходов.
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