ГАИ предлагает разрешить велосипедистам не спешиваться на регулируемых переходах

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Действующее в настоящее время требование к велосипедистам спешиваться на пешеходных переходах зачастую не работает, отметил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон на заседании круглого стола в Палате представителей.

БЕЛТА . «Мы предлагаем оставить велосипедистам обязанность спешиваться только на нерегулируемых пешеходных переходах, то есть там, где нет светофоров», – сказал Александр Занимон, передает

По его словам, велосипедисты, подъезжая к дороге, должны будут заранее снижать скорость, а через переход ехать не быстрее пешеходов.