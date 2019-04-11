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Лукашенко поручил правительству вновь рассмотреть вопрос о создании министерства цифровой экономики

12.04.2019 14:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству вернуться к вопросу о создании министерства цифровой экономики и принять во втором квартале этого года решение, нужна ли в стране данная структура, сообщила пресс-служба главы государства.

"Что касается министерства цифровой экономики, надо вместе подумать, посмотреть на структуру правительства. Если получится, не ломая структуру правительства, вмонтировать министерство цифровой экономики как пласт для развития государства, мы это сделаем", - сказал А.Лукашенко, посещая в пятницу Парк высоких технологий.

Президент в целом положительно отозвался по поводу инициативы о создании нового министерства и обратил внимание, что это предложение не новое и уже обсуждалось.

Как сообщалось, в начале прошлого года  А.Лукашенко заявил, что намерен поддержать поступающие к нему предложения о создании министерства цифровой экономики.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству вернуться к вопросу о создании министерства цифровой экономики и принять во втором квартале этого...
 
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