ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"БелАЗ" увеличил чистую прибыль в 2018 году в 1,6 раза

12.04.2019 14:47 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Чистая прибыль ОАО "БелАЗ" в 2018 году составила Br328,5 млн (более $155,5 млн по текущему курсу) против Br204,7 млн в 2017 году, сообщается в опубликованном компанией финотчете по национальным стандартам.

Таким образом, чистая прибыль предприятия выросла на 60,5% в 2018 году.

Доналоговая прибыль БелАЗа в прошлом году выросла на 41,5% и составила Br422,75 млн.

По данным отчетности, выручка от реализации в 2018 году составила Br2,12 млрд (рост на 36,8%), себестоимость выпущенной продукции – Br1,54 млрд (рост на 37,3%).

По данным предприятия, объем производства в 2018 году вырос на 45,6%. За 2018 год произведено 802 карьерных самосвала особо большой грузоподъемности (90 тонн и выше). В компании отмечают, что в 2018 году обеспечен рекорд по выпуску продукции за всю историю предприятия. Также рекордным был объем экспорта в 2018 году, который вырос на 30,3% до $990,8 млн. Продукция предприятия в 2018 году поставлена в 32 страны мира, при этом основная доля экспорта пришлась на Россию (58,4%) и другие страны СНГ (27,5%). Поставки БелАЗа в Россию в прошлом году выросли на 26,4%.

ОАО "БелАЗ" (100% акций принадлежит государству) является одним из крупнейших в мире и единственным в СНГ производителем карьерной техники. На долю предприятия приходится около 30% мирового рынка карьерных самосвалов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чистая прибыль ОАО "БелАЗ" в 2018 году составила Br328,5 млн (более $155,5 млн по текущему курсу) против Br204,7 млн в 2017 году, сообщается в опубликованном компанией финотчете по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Огурцы подорожали, зато сыр дешевле, чем в Минске. Профсоюзы – о ценах на продукты в Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика