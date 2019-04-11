"БелАЗ" увеличил чистую прибыль в 2018 году в 1,6 раза

Источник материала: Интерфакс

Чистая прибыль ОАО "БелАЗ" в 2018 году составила Br328,5 млн (более $155,5 млн по текущему курсу) против Br204,7 млн в 2017 году, сообщается в опубликованном компанией финотчете по национальным стандартам.

Таким образом, чистая прибыль предприятия выросла на 60,5% в 2018 году.

Доналоговая прибыль БелАЗа в прошлом году выросла на 41,5% и составила Br422,75 млн.

По данным отчетности, выручка от реализации в 2018 году составила Br2,12 млрд (рост на 36,8%), себестоимость выпущенной продукции – Br1,54 млрд (рост на 37,3%).

По данным предприятия, объем производства в 2018 году вырос на 45,6%. За 2018 год произведено 802 карьерных самосвала особо большой грузоподъемности (90 тонн и выше). В компании отмечают, что в 2018 году обеспечен рекорд по выпуску продукции за всю историю предприятия. Также рекордным был объем экспорта в 2018 году, который вырос на 30,3% до $990,8 млн. Продукция предприятия в 2018 году поставлена в 32 страны мира, при этом основная доля экспорта пришлась на Россию (58,4%) и другие страны СНГ (27,5%). Поставки БелАЗа в Россию в прошлом году выросли на 26,4%.

ОАО "БелАЗ" (100% акций принадлежит государству) является одним из крупнейших в мире и единственным в СНГ производителем карьерной техники. На долю предприятия приходится около 30% мирового рынка карьерных самосвалов.