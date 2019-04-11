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На реставрацию Брестской крепости из союзного бюджета выделят более 319 млн росс. рублей
Источник материала: Интерфакс
На реставрацию Брестской крепости из союзного бюджета за три года затратят 319,2 млн рублей, работы будут завершены в 2020 году. Это следует из материалов к совместному заседанию коллегий Минкультуры России и Беларуси в пятницу.
"Предусмотрена реализация 16 мероприятий с общим объёмом финансирования более 319 миллионов рублей", - сказал на коллегии директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк в пятницу.
В материалах коллегии отмечается, что капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости реализуются в рамках проекта союзного государства с финансированием из его бюджета.
"По плану работы будут завершены в 2020 году. Общий объем финансирования составит 319,2 млн рублей", - говорится в документе.
Отмечается, что в 2018 году выделялось 96,7 млн рублей, в 2019 - 118,3 млн, в 2020 году будет выделено 104,1 млн рублей.
Кроме того, другим совместным проектом является Мемориал Советскому солдату, который установят у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области.
Как говорится в материалах к коллегии, проект реализуется Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.
"Работы будут завершены в первом квартале 2020 года. Предельный объем средств бюджета Союзного государства на реализацию Проекта составляет 199,3 млн рублей", - следует из документа.
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На реставрацию Брестской крепости из союзного бюджета за три года затратят 319,2 млн рублей, работы будут завершены в 2020 году. Это следует из материалов к совместному...
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