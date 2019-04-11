ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На реставрацию Брестской крепости из союзного бюджета выделят более 319 млн росс. рублей

12.04.2019 14:37 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

На реставрацию Брестской крепости из союзного бюджета за три года затратят 319,2 млн рублей, работы будут завершены в 2020 году. Это следует из материалов к совместному заседанию коллегий Минкультуры России и Беларуси в пятницу.

"Предусмотрена реализация 16 мероприятий с общим объёмом финансирования более 319 миллионов рублей", - сказал на коллегии директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк в пятницу.

В материалах коллегии отмечается, что капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости реализуются в рамках проекта союзного государства с финансированием из его бюджета.

"По плану работы будут завершены в 2020 году. Общий объем финансирования составит 319,2 млн рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что в 2018 году выделялось 96,7 млн рублей, в 2019 - 118,3 млн, в 2020 году будет выделено 104,1 млн рублей.

Кроме того, другим совместным проектом является Мемориал Советскому солдату, который установят у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области.

Как говорится в материалах к коллегии, проект реализуется Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.

"Работы будут завершены в первом квартале 2020 года. Предельный объем средств бюджета Союзного государства на реализацию Проекта составляет 199,3 млн рублей", - следует из документа.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На реставрацию Брестской крепости из союзного бюджета за три года затратят 319,2 млн рублей, работы будут завершены в 2020 году. Это следует из материалов к совместному...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусское правительство продолжит реализацию совместных проектов с компанией Huawei
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика