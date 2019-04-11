Белорусское правительство продолжит реализацию совместных проектов с компанией Huawei

Источник материала: Интерфакс

Правительство Республики Беларусь заинтересовано в реализации общих проектов с Huawei, сообщил премьер-министр Сергей Румас во время посещения стенда китайской телекоммуникационной компании на выставке "ТИБО-2019".

"Мы готовы к совместным проектам с Huawei", - в беседе с директором ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Фу Хаоюем обозначил С.Румас.



Премьер-министр отметил успешный опыт создания инновационного центра на базе китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", продемонстрировавшего перспективы технологий "умного города", в частности – возможности контроля городской инфраструктуры с помощью единой системы управления.

По мнению С.Румаса этот опыт может быть эффективно перенесен на Минск. "Пообщайтесь напрямую с мэром, предложите ему реализовать такой проект", - сказал премьер-министр.

Также С.Румас выразил интерес к возможности использования представленной на стенде Huawei технологии беспроводной связи 5G в сфере автоматизации производственных процессов на крупных предприятиях.



Директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" со своей стороны выразил готовность компании к развитию сотрудничества с белорусским правительством и ее заинтересованность в совместных высокотехнологичных проектах.

В рамках международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО-2019", проходящей в Минске, компания Huawei представила ряд решений, направленных на реализацию программы развития цифровой экономики, продемонстрировала возможности сетей беспроводной сетей 5G, а также провела презентацию новых флагманов линейки потребительских устройств – смартфонов Huawei P30 и P30 pro.

Бренд Huawei официально представлен в Беларуси с 2001 года, в 2003 было открыто представительство корпорации. Huawei выступил техническим партнером проекта по развертыванию сети беспроводной связи 4G в Беларуси, поставив необходимое оборудование, осуществив монтаж, пусконаладочные работы и сдачу готовых систем в эксплуатацию. В 2018 году на территории китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" стартовал масштабный проект корпорации по применению технологий "умного города" на практике управления промышленно-урбанистической инфраструктурой.