Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от IT-сообщества предложений по дальнейшему развитию данной сферы, сообщила пресс-служба главы государства.

"Мне очень важно уйти отсюда с каким-то вашим поручением, которое продвинет нас вперед", - сказал А.Лукашенко, посещая в пятницу Парк высоких технологий.

"Хотел бы, чтобы вы в свободном режиме сказали, что нужно для того, чтобы вы как минимум двигались теми же темпами, что и последние два года. Я готов выслушать ваши предложения, если они есть. А если вы их не сформулировали на сегодня, знайте, что я вас всегда услышу максимум в течение суток", - продолжил президент.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на слова благодарности за принятые решения по развитию сферы, в том числе принятие декрета N8, во многом это заслуга самих айтишников. "Декрет - не столько я, сколько вы. Мы в свое время рискнули и начали создавать этот парк. Тогда был более героический шаг, нежели тот декрет, о котором вы сегодня говорили", - заметил он.

Глава государства рассказал, что на принятие решения о декрете его в том числе подтолкнул разговор с руководителем одной из американских компаний, работающих в IT-секторе, который очень высоко оценил возможности и потенциал белорусских программистов. "Я тогда задумался. Наверное, в этом что-то есть, раз миллиардеры, магнаты так это оценивают. Потихоньку мы двигались к этому. А потом вы настойчиво стали требовать от меня, от государства разительных шагов по развитию Парка высоких технологий и IT-сферы", - отметил А.Лукашенко

Президент также заявил, что подписывая декрет о развитии цифровой экономики, руководствовался следующей логикой: "Мы ничего не потеряем. Ну пролетим где-то, не получится, - переживем. А если получится, то будем что-то иметь".

Как сообщалось, декрет президента N8 "О развитии цифровой экономики" официально вступил в силу 28 марта 2018 года.

Документ принят "в целях развития Парка высоких технологий, инновационной сферы и построения современной цифровой экономики в Республике Беларусь".

Декретом улучшены правовые основы деятельности ПВТ, предусмотрены меры специальной поддержки его резидентов. Срок действия специального правового режима ПВТ пролонгирован до 1 января 2049 года. Документом также созданы условия для внедрения в экономику технологии блокчейн.