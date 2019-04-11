|
Сайты Могоблисполкома и Могилевоблгаза стали победителями "ТИБО-2019"
Источник материала: Интерфакс
Сайт Могилевского облисполкома стал победителем интернет-премии "ТИБО-2019", он был признан лучшим среди интернет-ресурсов городских, областных и районных исполкомов.
"Диплом и хрустальный глобус с логотипом "ТИБО" вручили начальнику главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Екатерине Музыченко. За разработку ресурса награды удостоился Могилевский региональный информационный центр", - говорится в сообщении на
До нынешней победы трижды (в 2011, 2013 и 2014 годах) сайт Могилевского областного исполнительного комитета становился лауреатом интернет-премии "ТИБО" в номинации "Органы государственного управления".
К слову, победителем премии в этом году стал еще один представитель Могилевской области. В подноминации "Промышленность и ТЭК" лучшим стал официальный сайт РУП "Могилевоблгаз".
Конкурс "Интернет-премия "ТИБО" проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. Он нацелен на содействие развитию белорусского сегмента интернета, внедрению новых информационных технологий, широкому освещению лучших достижений байнета. С начала проведения в конкурсе приняло участие более 7 тыс. белорусских интернет-ресурсов.
В текущем году конкурс проводился по 12 основным номинациям. Всего было подано 485 заявок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сайт Могилевского облисполкома стал победителем интернет-премии "ТИБО-2019", он был признан лучшим среди интернет-ресурсов городских, областных и районных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)