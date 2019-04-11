Источник материала: Интерфакс

Сайт Могилевского облисполкома стал победителем интернет-премии "ТИБО-2019", он был признан лучшим среди интернет-ресурсов городских, областных и районных исполкомов.

"Диплом и хрустальный глобус с логотипом "ТИБО" вручили начальнику главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Екатерине Музыченко. За разработку ресурса награды удостоился Могилевский региональный информационный центр", - говорится в сообщении на сайте исполкома.

До нынешней победы трижды (в 2011, 2013 и 2014 годах) сайт Могилевского областного исполнительного комитета становился лауреатом интернет-премии "ТИБО" в номинации "Органы государственного управления".

К слову, победителем премии в этом году стал еще один представитель Могилевской области. В подноминации "Промышленность и ТЭК" лучшим стал официальный сайт РУП "Могилевоблгаз".

Конкурс "Интернет-премия "ТИБО" проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. Он нацелен на содействие развитию белорусского сегмента интернета, внедрению новых информационных технологий, широкому освещению лучших достижений байнета. С начала проведения в конкурсе приняло участие более 7 тыс. белорусских интернет-ресурсов.

В текущем году конкурс проводился по 12 основным номинациям. Всего было подано 485 заявок.