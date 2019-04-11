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Лукашенко: в прекрасном, но очень опасном месте – центре Европы – надо быть осторожным в политике
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как было принято решение о создании в стране Парка высоких технологий (ПВТ) сообщила пресс-служба главы государства.
"Мир начал в этом направлении двигаться. Все поняли, что без IT нельзя. Мы страна, не избалованная углеводородами. Я это понимал, и нужно было развивать государство, уходить в какую-то сферу, чтобы обеспечить независимость стране, которая живет в прекрасном, но очень опасном месте - географическом центре Европы. Поэтому надо быть очень аккуратными и осторожными в своих поступках, политике, особенно если отвечаешь за миллионы людей", - сказал А.Лукашенко, посещая в пятницу ПВТ.
Кроме того, президент отметил, что в настоящее время реальному сектору экономики нужны IT-разработки. "Везде сегодня нужны ваши мозги и разработки. Они нам помогают в реальном секторе экономики. Без этого реального сектора нам в этой не то реальной, не то виртуальной действительности прожить будет очень сложно. Это надо понимать", - подчеркнул глава государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как было принято решение о создании в стране Парка высоких технологий (ПВТ) сообщила пресс-служба главы...
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