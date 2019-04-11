Стало известно, как «Спартак» накажет футболиста, который избил в Москве пешехода-американца

Источник материала: Tut.by

Стало известно, как московский «Спартак» накажет своего футболиста Аяза Гулиева, который в результате конфликта на дороге избил пешехода-американца .



Аяз Гулиев. Фото: spartak.com

Как сообщает телеграм-канал Baza , 22-летний полузащитник будет оштрафован на 5 миллионов российских рублей (около 78 тысяч долларов) при месячной зарплате в 6 миллионов рублей (около 93 тысячи долларов).

Аяз Гулиев также отправлен в дубль, но играть за молодежную команду не сможет и будет с ней только тренироваться.

Напомним, Гулиев сломал нос гражданину США во время конфликта на дороге, хотя сам поехал на красный свет светофора.

После того, как игрока «Спартака» доставили в полицию, он попросил у пострадавшего прощения и пообещал возместить американцу расходы на лечение.

Потерпевший написал заявление об отсутствии претензий к напавшему на него футболисту.