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Стало известно, как «Спартак» накажет футболиста, который избил в Москве пешехода-американца
Источник материала: Tut.by
Стало известно, как московский «Спартак» накажет своего футболиста Аяза Гулиева, который в результате конфликта на дороге
Как сообщает
Аяз Гулиев также отправлен в дубль, но играть за молодежную команду не сможет и будет с ней только тренироваться.
Напомним, Гулиев сломал нос гражданину США во время конфликта на дороге, хотя сам поехал на красный свет светофора.
После того, как игрока «Спартака» доставили в полицию, он попросил у пострадавшего прощения и пообещал возместить американцу расходы на лечение.
Потерпевший написал заявление об отсутствии претензий к напавшему на него футболисту.
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Стало известно, как московский «Спартак» накажет своего футболиста Аяза Гулиева, который в результате конфликта на дороге избил пешехода-американца.
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