Михаил Карнаухов не сыграет на чемпионате мира по хоккею

Источник материала: Tut.by

Голкипер минского "Динамо" и национальной сборной Беларуси Михаил Карнаухов пропустит чемпионат мира в дивизионе 1A, который пройдет в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая из-за травмы колена. Ему предстоит перенести операцию, сообщает hockey.by .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Карнаухов покинет расположение сборной в субботу, 13 апреля.

В сезоне-2018/19 Михаил сыграл 20 матчей в КХЛ за минское "Динамо", в которых отражал 89,2 процента бросков при коэффициенте надежности 3,39. В плей-офф экстралиги голкипер выступал за "Шахтер" (4 матча — 93,5% ОБ; 1,56 КН).