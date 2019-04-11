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Михаил Карнаухов не сыграет на чемпионате мира по хоккею

12.04.2019 16:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голкипер минского "Динамо" и национальной сборной Беларуси Михаил Карнаухов пропустит чемпионат мира в дивизионе 1A, который пройдет в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая из-за травмы колена. Ему предстоит перенести операцию, сообщает hockey.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Карнаухов покинет расположение сборной в субботу, 13 апреля.

В сезоне-2018/19 Михаил сыграл 20 матчей в КХЛ за минское "Динамо", в которых отражал 89,2 процента бросков при коэффициенте надежности 3,39. В плей-офф экстралиги голкипер выступал за "Шахтер" (4 матча — 93,5% ОБ; 1,56 КН).

 
 
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Голкипер минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси Михаил Карнаухов пропустит чемпионат мира в дивизионе 1A, который пройдет в Нур-Султане с 29 апреля по 5...
 
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