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ГАИ в ближайшее время протестирует систему для удалённой проверки водителей

12.04.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ГАИ в ближайшее время протестирует систему для удалённой проверки водителей
ГАИ в регионах Беларуси в ближайшее время протестирует систему для удаленной проверки водителей. Об этом сегодня на заседании «круглого стола» в Палате представителей сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

По словам начальника УГАИ, система «Мобильный инспектор» в ближайшее время будет тестироваться в регионах. Установленная на планшеты, она позволит сотруднику ГАИ реже останавливать водителей для проверки и быстрее ее проводить.

«Сама система выстроена так, чтобы удаленно проверить водителя на наличие прав, медсправки, прохождения техосмотра и так далее», — сказал Дмитрий Корзюк.

Он пояснил, что речь идет о сканировании номера. Внедрение системы позволит сократить также время проверки, если водителя для нее все же пришлось остановить. Всю необходимую информацию инспектор ГАИ получит, отсканировав водительское удостоверение.

Дмитрий Корзюк анонсировал изменения в проведении теоретического экзамена при сдаче на права. Планируется, что новое программное обеспечение позволит улучшить систему отбора вопросов для курсантов. Иными словами, ученики автошкол не будут получать те, что не актуальны для категории прав, на которую они претендуют.

По информации БелТА.

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