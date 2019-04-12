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В Шарковщинском районе продолжается акция «За безопасность вместе»

12.04.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

В Шарковщинском районе продолжается акция «За безопасность вместе»В Шарковщинском районе в рамках акции «За безопасность вместе» работники МЧС совместно с субъектами профилактики проводят рейды по жилому сектору. При посещении домовладений внимание в первую очередь обращается на отопительные приборы. Отопительный сезон подходит к завершению, значит, самое время начинать приводить печи в пожаробезопасное состояние. Не остается без внимания и исправность электрооборудования, а также наличие в жилых комнатах автономных пожарных извещателей и их работоспособность.

Во время таких рейдов посещаются граждане, ведущие асоциальный образ жизни, семьи, дети в которых признаны находящимися в социально опасном положении. Не обходят стороной одиноких и одинокопроживающих престарелых граждан. От работников районного отдела по ЧС граждане узнают об основных причинах пожаров, о правилах пожарной безопасности в быту, при сжигании мусора, домовладельцам вручаются памятки.

Работа по освещению целей и задач акции проводится и в трудовых коллективах района. Начальник Шарковщинского РОЧС Андрей Федукович провел выступление в ОАО «Дорожно-строительное управления № 26» ДСТ № 1. Присутствующим напомнили об основных правилах пожарной безопасности, рассказали о принципе работы автономного пожарного извещателя, напомнили о правилах пользования огнетушителями и алгоритме действий при пожаре.

И. ПАЛЬЧЕХ,

первый заместитель начальника РОЧС.

В Шарковщинском районе продолжается акция «За безопасность вместе»

В Шарковщинском районе продолжается акция «За безопасность вместе» В Шарковщинском районе продолжается акция «За безопасность вместе» В Шарковщинском районе продолжается акция «За безопасность вместе» В Шарковщинском районе продолжается акция «За безопасность вместе» В Шарковщинском районе продолжается акция «За безопасность вместе» В Шарковщинском районе продолжается акция «За безопасность вместе»

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