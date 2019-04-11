Кардио или силовая? Коротко о том, как лучше тренироваться, чтобы ушел живот

Источник материала: Tut.by

PopSugar рассказывает, что делать, если есть желание стать стройнее в области талии.



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Начнем с того, что похудеть локально — только в области живота — не получится . И если вы решили худеть, определить, с какой части тела будут уходить килограммы, не выйдет — все решает только генетика. Так что помогут только советы по похудению в целом.

Если говорить о тренировках в краткосрочной перспективе (несколько недель или месяц), то нет разницы: выполнять силовые тренировки или кардио, говорит тренер Алекс Харрисон .

Но в более протяженном промежутке времени акцент стоит сделать на силовые тренировки (не исключая кардио): они увеличивают мышечную массу, а значит, число калорий, которое вы сжигаете в состоянии покоя. Харрисон советует выполнять больше силовых упражнений, чем кардио, еще и потому, что у кардио есть вероятность сжечь и жир, и мышцы.

Минимум — две силовые тренировки в неделю. Что касается упражнений, то лучше выбирать составные: те, которые работают с большими группами мышц и ведут к большему расходу энергии. Примеры — приседания, подтягивания или выпады.