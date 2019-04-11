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Кардио или силовая? Коротко о том, как лучше тренироваться, чтобы ушел живот
Источник материала: Tut.by
Начнем с того, что похудеть локально — только в области живота —
Если говорить о тренировках в краткосрочной перспективе (несколько недель или месяц), то нет разницы: выполнять силовые тренировки или кардио, говорит тренер
Но в более протяженном промежутке времени акцент стоит сделать на силовые тренировки (не исключая кардио): они увеличивают мышечную массу, а значит, число калорий, которое вы сжигаете в состоянии покоя. Харрисон советует выполнять больше силовых упражнений, чем кардио, еще и потому, что у кардио есть вероятность сжечь и жир, и мышцы.
Минимум — две силовые тренировки в неделю. Что касается упражнений, то лучше выбирать составные: те, которые работают с большими группами мышц и ведут к большему расходу энергии. Примеры — приседания, подтягивания или выпады.
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Если говорить о краткосрочной перспективе (несколько недель или месяц), то нет разницы: выполнять силовые тренировки или кардио.
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