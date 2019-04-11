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В Гомеле продаются легендарный магазин «Тысяча мелочей» и склады базы облторгсоюза

12.04.2019 16:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

﻿ В Гомеле недвижимость облторгсоюза выставлена на электронные торги, сообщают в комитете госимущества облисполкома. Аукцион состоится 24 апреля. Среди лотов — всем известные с детства объекты.

Например, продается здание в котором много-много лет был легендарный магазин «Тысяча мелочей» по адресу: ул. Б. Царикова, 59. Начальная цена лота площадью 1 810,8 м2 — чуть более 2,5 млн руб.


Также на торги выставлены склады облторгсоюза по адресу: ул. Могилевская, 19б. Их продают за 552 тыс. рублей.


Кроме этого, продается магазин по улице Быховской, 107, капитальное строение с металлическими гаражами по улице Ридного, 3, два изолированных помещения по улице Б. Царикова, 59, и проспекту Космонавтов, 66.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле недвижимость «Облторгсоюза» выставлена на электронные торги, сообщают в комитете госимущества облисполкома. Аукцион состоится 24 апреля. Среди лотов...
 
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