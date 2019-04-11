В Гомеле продаются легендарный магазин «Тысяча мелочей» и склады базы облторгсоюза

Источник материала: Tut.by

﻿ В Гомеле недвижимость облторгсоюза выставлена на электронные торги, сообщают в комитете госимущества облисполкома. Аукцион состоится 24 апреля. Среди лотов — всем известные с детства объекты.

Например, продается здание в котором много-много лет был легендарный магазин «Тысяча мелочей» по адресу: ул. Б. Царикова, 59. Начальная цена лота площадью 1 810,8 м2 — чуть более 2,5 млн руб.





Также на торги выставлены склады облторгсоюза по адресу: ул. Могилевская, 19б. Их продают за 552 тыс. рублей.





Кроме этого, продается магазин по улице Быховской, 107, капитальное строение с металлическими гаражами по улице Ридного, 3, два изолированных помещения по улице Б. Царикова, 59, и проспекту Космонавтов, 66.