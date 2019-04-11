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В Шумилино работники МЧС спасли пенсионера, которого зажало машиной
12.04.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
http://vitvesti.by 12 апреля 2019 г.
Утром 11 апреля в Шумилино спасатели деблокировали зажатого под машиной пенсионера. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.
Выяснилось, что 70-летний мужчина залез под легковушку, чтобы ее отремонтировать. В какой-то момент установленный домкрат съехал и автомобилист уже не смог выбраться из-под транспортного средства самостоятельно. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи.
После осмотра медиков от госпитализации отказался.
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В Шумилино работники МЧС спасли пенсионера, которого зажало машиной http://vitvesti.by 12 апреля 2019 г. Утром 11 апреля в Шумилино спасатели деблокировали зажатого под...
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