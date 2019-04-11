Источник материала: Герой працы

В Шумилино работники МЧС спасли пенсионера, которого зажало машиной

http://vitvesti.by 12 апреля 2019 г.

Утром 11 апреля в Шумилино спасатели деблокировали зажатого под машиной пенсионера. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.

Выяснилось, что 70-летний мужчина залез под легковушку, чтобы ее отремонтировать. В какой-то момент установленный домкрат съехал и автомобилист уже не смог выбраться из-под транспортного средства самостоятельно. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи.

После осмотра медиков от госпитализации отказался.