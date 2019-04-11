Россия просит Беларусь защищать русский язык

Источник материала: Ежедневник





Министр культуры РФ Владимир Мединский попросил своего белорусского коллегу Юрия Бондаря уделить особое внимание защите русского языка.

Встреча прошла 12 апреля на совместном заседании коллегий министерств культуры России и Беларуси, пишет ТАСС .

«В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что русский язык пропадает с вывесок, на спортивных мероприятиях вывески на английском и белорусском <…> Я бы очень просил… чтобы эта важнейшая часть нашего культурного гуманитарного сотрудничества [поддержка русского языка] оказалась в фокусе министерства культуры [Республики Беларусь]», – отметил Мединский.

По его словам, вопрос языка – это то, что объединяет обе страны и является огромной совместной работой.

В свою очередь министр культуры Беларуси Юрий Бондарь заявил, что русскому языку в Беларуси «ничего не угрожает».

«Наоборот, мы сегодня думаем над государственными программами по популяризации белорусского языка. Подавляющее большинство населения Беларуси говорит на русском языке, воспитано на высоких идеалах русской литературы. Я не могу представить такой ситуации, когда русский язык будет чужим для белорусского народа и Беларуси», – заверил министр.