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Россия просит Беларусь защищать русский язык

12.04.2019 16:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия просит Беларусь защищать русский язык

Министр культуры РФ Владимир Мединский попросил своего белорусского коллегу Юрия Бондаря уделить особое внимание защите русского языка.

 Встреча прошла 12 апреля на совместном заседании коллегий министерств культуры России и Беларуси, пишет ТАСС.

«В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что русский язык пропадает с вывесок, на спортивных мероприятиях вывески на английском и белорусском <…> Я бы очень просил… чтобы эта важнейшая часть нашего культурного гуманитарного сотрудничества [поддержка русского языка] оказалась в фокусе министерства культуры [Республики Беларусь]»,  – отметил Мединский.

По его словам, вопрос языка – это то, что объединяет обе страны и является огромной совместной работой.

В свою очередь министр культуры Беларуси Юрий Бондарь заявил, что русскому языку в Беларуси «ничего не угрожает».

«Наоборот, мы сегодня думаем над государственными программами по популяризации белорусского языка. Подавляющее большинство населения Беларуси говорит на русском языке, воспитано на высоких идеалах русской литературы. Я не могу представить такой ситуации, когда русский язык будет чужим для белорусского народа и Беларуси», – заверил министр.

 
 
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Министр культуры РФ Владимир Мединский попросил своего белорусского коллегу Юрия Бондаря уделить особое внимание защите русского языка.
 
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