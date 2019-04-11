451 рубль на месяц. Журналист решила прожить 30 дней на минимальный потребительский бюджет

Источник материала: Tut.by

Наша жизнь привязана ко многим социальным нормативам. Иногда бывает сложно понять, это они продиктованы нашими потребностями или все-таки сами нормативы диктуют нам, что есть, в чем ходить и какими услугами пользоваться. К примеру, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного человека сейчас составляет 451 рубль. По мнению чиновников, этой суммы достаточно для того, чтобы месяц удовлетворять физиологические, социальные и культурные потребности человека.

Журналист FINANCE.TUT.BY решила провести эксперимент и проверить, реально ли прожить месяц на минимальный потребительский бюджет и действительно ли он может покрыть все самые необходимые расходы. Эксперимент начинается сегодня — 12 апреля, и закончится 12 мая.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Размер БПМ меняется ежеквартально и рассчитывается исходя из средних цен на различные блага цивилизации последнего месяца квартала. Для трудоспособного населения этот показатель составляет 451 рубль, пенсионеров — 354 рубля, для студентов- 334 рубля. Самую скудную сумму выделили детям до 3 лет — 284 рубля. Детям от 3 до шести лет — 374 рубля, от 6 до 18 — 382. Для одного члена семьи из 4 человек отвели 351 рубль в месяц, а на одного человека молодой семьи из 3 человек — 382 рубля.

Минимальный потребительский бюджет (МПБ) не нужно путать с бюджетом прожиточного минимума (БПМ).

Бюджет прожиточного минимума — это сумма, на которую можно купить набор товаров и услуг, позволяющий сохранить здоровье человека. Проще говоря, не позволят умереть с голоду. А минимальный потребительский бюджет — это расходы людей на набор товаров и услуг, которого, по мнению чиновников, достаточно для того, чтобы удовлетворить не только физиологические, но социальные и культурные потребности некого усредненного человека с поправкой на его трудоспособность, возраст и семейное положение.

Я пока не пенсионерка, уже не студентка, семьей еще не обзавелась. Значит лучше всего подпадаю под определение трудоспособный человек и буду жить месяц на 451 рубль.

Оговорюсь сразу — аренду квартиры, в которой я живу, из этих денег я оплачивать не буду. Если бы мой реальный доход составлял 451 рубль, то я бы просто не жила в Минске, а уехала бы в родной город к родителям. То же касается и расходов на питание собаки, на корм трачу около 110 рублей в месяц. С зарплатой равной МПБ я бы не заводила не только собаку, но и кота. Да и вообще такие траты, как и строительство, покупка жилья и многое другое в смету не заложены. Чиновники четко определили, какой процент от суммы МПБ мы должны тратить на те или иные продукты или вещи.

На концерты и театр — 6,3 рубля в месяц



Александра Квиткевич, TUT.BY

Такие суммы у меня получились. Больше всего меня, как человека с кучей хобби и не относящегося к домоседам, «порадовали» суммы, которые отводятся на культурные мероприятия и отдых, — 6,3 рубля.

За эти деньги я могу купить самый дешевый билет — на балкон в Купаловский театр или сходить на одну постановку в Театр кукол. Такой суммы может хватить на поход в кино, но не в любой кинотеатр, далеко не на любой фильм и, скорее всего, на дневной сеанс. А вот в Национальный художественный музей, к примеру, попасть не получится, входной билет для взрослого стоит 8 рублей. Про мастер-классы по рисованию или кулинарии, которые я люблю посещать, с такими доходами вообще придется забыть. Потому что самый дешевый стоит 25−30 рублей. Ну, а если запланировать поезду хотя бы на один день в Мирский и Несвижский замки, не говоря уже про заграницу, копить придется год, не посещая ни кино, ни театры. Тур с входными билетами стоит 70 — 80 рублей. Те, кто сейчас подумал, что на машине дешевле, забудьте — машины у вас нет, как и топлива для нее. Эта роскошь не заложена в минимальный потребительский бюджет.

Кстати, в инструкции Минтруда, по которой формируется МПБ, прописано, что «в культурно-просветительские мероприятия и отдых включаются посещения (прошу заметить, во множественном числе) театров, концертов, цирков, музеев, кинотеатров, дискотек, прокат спортинвентаря, покупка периодических печатных изданий». Пожалуй, 6,3 рубля хватит только на последнее.

Коммуналка должна уложиться в 37 рублей

Смешная сумма отводится и на лекарства с предметами гигиены — 10,8 рубля. Если купить бутылку самого дешевого шампуня за рубля 3, пару кусков мыла по 50 копеек, зубную пасту даже за 2 рубля и рулон туалетной бумаги, то в случае болезни я смогу раскошелиться только на капли от насморка и пластинку жаропонижающих таблеток отечественного производства. В добавок месяц мне придется ходить в очках. Линзы, которые в моем случае стоят 16 рублей на 14 дней, ближайший месяц мне будут не по карману. Интересно, а как быть, если у человека есть хронические заболевания, которые требуют постоянного приема дорогостоящих импортных лекарств?

Есть вопросы и по коммуналке. Даже если я отключу все электроприборы, в том числе и холодильник (зачем он мне, с таким доходом класть туда все равно особо нечего), буду сидеть в темноте и ходить грязной, в 37,4 рубля на ЖКУ за однушку я не уложусь. За февраль пришел счет на 58 с лишним рублей. И это без учета электричества.

550 граммов свинины, 180 сыра и 2 кило сахара на 30 дней

Поговорим о еде. На нее МПБ отводит аж 48,6% или 219,1 рубля. Можно было бы растеряться, не зная, на что же потратить такую кучу денег. Но Минтруда и Минздраве о нас позаботились — прописали, что мы должны съедать за месяц на эту сумму.



Нормы продуктов на месяц для женщины. Александра Квиткевич, TUT.BY

Вот так должен выглядеть мой продуктовый набор на месяц. Что сразу бросилось в глаза — обилие картошки в меню — 8,5 кило на месяц. Это хорошо, ее я люблю. Но есть ее придется, похоже, с хлебом, коего в моей месячной продуктовой корзине целых 8 кило. При грубых подсчетах это 300 граммов в день. Для сравнения половина буханки «Водара» весит 430 граммов.

А вот крупами мой стол изобиловать не будет. Овсянки и перловки мне дано всего по 120 граммов, гречки — 150, 90 граммов пшеницы и 300 граммов риса. Если учесть, что на одну порцию каши нужно примерно 80 граммов крупы, то у меня этого примерно на 10 раз поесть.



Нормы продуктов на месяц для женщины. Александра Квиткевич, TUT.BY

К счастью, овощей в списке немало: капусты — 1,8 килограмма, моркови — 1,2 килограмма, 300 граммов зелени, по 1,3 килограмма помидоров с огурцами и 1,2 килограмма других овощей. Еще продуктовый набор предусматривает 1,2 килограмма свеклы, но у меня с ней с детства сложные отношения, придется чем-нибудь заменить. Есть и плохая новость — для помидоров и огурцов сейчас не сезон, поэтому стоят они дорого и в мой скромный бюджет могут просто не вписаться.

А вот «молочки», по моим меркам, маловато, если учитывать, что 50% моего привычного рациона составляет именно она. Творог ем каждый день, йогурты, сыр, сметану чуть реже. Теперь же у меня на месяц всего 1 килограмм творога (150 граммов из которого я съела сегодня утром), 400 граммов сметаны, 5,5 литра молока, 180 граммов сыра и почти 5 кило кисломолочных продуктов.

Рыбы — свежей и соленой, курицы, свинины, говядины и колбасы в сумме мне рекомендовано в сумме съесть 5,3 кило. Это не так уж и мало, по 170 граммов в день. Даже в обычной жизни, то есть вне эксперимента, я столько не употребляю.



Нормы продуктов на месяц для женщины. Александра Квиткевич, TUT.BY

Удивило количество сахара и соли. Сахара отпущено почти 2 кило на месяц, а соли — 240 граммов. Это при том, что ВОЗ рекомендует есть ее не больше 5 граммов в день. В списке даже есть сладости, фрукты и соки. Минус — в нем нет кофе. Хорошо, что на работе он есть и бесплатный. «Убило» наличие в списке маргарина, который вообще считается вредным для здоровья.

И все это выглядит очень оптимистично — если всем этим питаться, голодной не останусь, пока не вспоминаешь, что по деньгам нужно вписаться в 219 рублей. Еще одна загвоздка — в бюджет заложены продукты по граммам, исходя из прописанной весовки рассчитана сумма. Но в магазине я не могу сказать, чтоб мне отсыпали 150 граммов гречки, платить придется за всю пачку.

Трусы раз в квартал, и сапоги на 3 года

На одежду, белье и обувь в месяц я могу потратить 86,1 рубля. И здесь тоже Минтруда нам подсказывает, чего и в каком количестве купить, а также сколько это все по времени носить. Весь гардероб перечислять не буду, приведу пару примеров. Чиновники думают, что у женщины в арсенале должно быть 3 бюстгальтера и носить она их должна 3 года. Все сразу или по одному в год — это уже на ее усмотрение. А вот трусов ей нужно чуть больше — четверо на год. Можно покупать раз в квартал. Зимнее пальто или куртку она должна носить 4 года, ботинки или сапоги — 3 года. Не забыли в министерстве и про носовые платки, их на 2 года можно купить аж 5 штук.



Нормы товаров на месяц для женщины. Александра Квиткевич, TUT.BY

Пожалуй, в магазин за одеждой в начале эксперимента не побегу. По моим предварительным подсчетам, я не впишусь ни в лимиты на коммуналку, ни в сумму, заложенную на транспорт и связь. Да и с продуктами ситуация сомнительная. За новым носовым платком схожу в мае, на большее, думаю, не хватит.

40 рублей на мебель и технику, 9,5 — на налоги

Кстати о транспорте со связью и бытовых услугах. На работу я добираюсь двумя видами — на трамвае и метро, то есть проездной на месяц будет стоит около 37 рублей. Есть еще прямой троллейбус от дома до редакции, проездной на него стоит 27 рублей, но он едет почти час. Мобильная связь мне обходится в 22 рубля в месяц и ей пожертвовать я не могу, а интернет — в 17,5 рублей. А еще духовка на днях сломалась. В прошлый раз за ремонт я отдала 25 рублей. Можно, конечно, не чинить, но я в ней часто готовлю. Итого, при самом скромном варианте, выходит 91,5 рубля. Но на все это мне дан всего 41 рубль.

Покупка мебели и предметов культурно-бытового назначения отменяется. 40,5 рублей хватит лишь на завесу от кухонного шкафчика. Кроме того, на эти деньги нужно купить еще и товары хозназначения — стиральный порошок, средство для мытья посуды и так далее. Кстати, Минтруда считает, что из этой суммы человек должен выкраивать какие-то деньги, чтобы раз в 10 лет купить стиральную машину, телевизор и пылесос. В списке предметов, которые нужны человеку, после последнего обновления появился и сотовый телефон. Его мы можем менять раз в 5 лет. Из такого срока службы рассчитан МПБ.

Последний пункт списка моих расходов — 9,5 рубля на некие взносы и платежи. В документах прописано, что этими деньги мы должны пустить на уплату подоходного налога и взноса в ФСЗН.

Глядя на этот расклад, мне кажется, что минимальный потребительский бюджет в таком виде, в каком он есть, покрывает какие-то абстрактные потребности в вакууме, а не рассчитан на даже довольно скромные траты реального человека. Может, я ошибаюсь и все не так страшно. Чтобы опровергнуть или подтвердить это, у меня будет 30 дней начиная с сегодня.

Каждую пятницу мы будем публиковать отчет за неделю о тратах и впечатления от жизни на МПБ.

К слову, несколько лет назад я уже проводила подобный эксперимент и жила месяц на минимальную зарплату — на тот момент это была сумма в 2,3 миллиона неденоминированных рублей. Я должна была этими деньгами оплатить коммуналку, проезд до работы и обратно, бытовую химию, питание и прочие повседневные траты. Закончился эксперимент, к счастью, без жертв и ущерба для здоровья. За этот месяц я потеряла 4 килограмма веса из 58, поскольку денег на лишние (да и не лишние) калории просто не было.