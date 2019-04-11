Комфорт и шаговая доступность. Аптека г.п. Радунь переехала в новое здание

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня аптека № 15 открылась ближе к обеду. Такую погрешность в режиме работы новоселы позволили себе лишь по случаю праздника. В дальнейшем покупатели будут обслуживаться здесь с 9.00 до 18.00 ежедневно, с 10.00 до 16.00 в выходные дни.







Аптека расположилась в одном здании с ЦБУ № 413/ 16 ОАО «Белагропромбанк» на улице Советской, сохранив шаговую доступность к медицинским учреждениям Радуни. Комфортнее стали условия для работы персонала аптеки. На полках, витринах и стеллажах разместилось около четырех тысяч наименований товаров. Здесь и лекарственные препараты, и БАДы, и изделия медицинского назначения, и косметические средства.







В торжественном открытии аптеки принял участие генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Сергей Литош.







— На сегодняшний день Гродненское РУП «Фармация» — это 251 аптека по всей области, из которых 68 расположены в сельской местности. В них мы стараемся обеспечить полный ассортимент лекарственных средств и сопутствующих товаров, предусматриваем обслуживание по электронному рецепту, возможность получения скидок обладателями пластиковых карт «Для медицинского обслуживания». Думаю, радунцы оценят эту новую, светлую, уютную аптеку. Торговый зал позволяет оборудовать здесь место для измерения артериального давления, — рассказал корреспонденту С.В. Литош. И с улыбкой добавил. — Но в вашем районе мы скоро торжественно перережем еще одну красную ленточку. В аптеке, которая откроется в здании «Евроопта» в Вороново.



















Ольга ВОРОБЬЕВА .

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