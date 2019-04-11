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Первый в Беларуси макет ракеты на 3D-принтере изготовили в Гродно

12.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Первый в Беларуси макет ракеты на 3D-принтере изготовили в Гродно

Cам же День авиации и космонавтики отметили запуском ракеты.

Правда, не новой, а выполненной из картона – такие гродненские моделисты делают уже много лет и побеждают на международных соревнованиях. Однако главным героем дня все же стала новая модель, выполненная в технопарке ГрГУ имени Янки Купалы на 3D-принтере.

– Это первая модель в Беларуси, которая изготовлена на 3D-принтере. Она действует и уже осуществила свой первый полет, – рассказал Александр Липай, заведующий спортивно-техническим отделом областного Центра технического творчества. – Это копия американской ракеты «Сатурн-5», выполненная в масштабе приблизительно 1:50. Разработал ее один из учащихся лаборатории ракетокосмического моделирования Илья Рутковский. На это ушло три месяца.

Первый в Беларуси макет ракеты на 3D-принтере изготовили в Гродно

К слову, это совсем немного. Конечно, самую простую модель из бумаги ребята могут сделать за три занятия. А вот если говорить о моделях-копиях класса S7, которые участвуют в соревнованиях, их разработка, изготовление занимают от 1 до 5 лет. Ведь каждая деталь изготавливается вручную, а точность нужна идеальная. Современные технологии позволяют значительно сократить и облегчить весь процесс. Кроме того, если модель поломалась во время запуска, с использованием 3D-принтера легче восстановить нужную деталь.

Первый в Беларуси макет ракеты на 3D-принтере изготовили в Гродно

Планируется, что новые технологии будут использоваться активнее. Тем более, первый опыт оказался успешным. Копия «Сатурна-5» уже совершила свой первый полет. Длился он 15 секунд. Главное, пояснили специалисты, было не продолжительность, а реализм полета: все должно быть как в настоящих ракетах, с медленным взлетом, дымом и поэтапным отделением ступеней.

Первый в Беларуси макет ракеты на 3D-принтере изготовили в Гродно
Первый в Беларуси макет ракеты на 3D-принтере изготовили в Гродно
Первый в Беларуси макет ракеты на 3D-принтере изготовили в Гродно

– В прошлом году на чемпионате мира китайские спортсмены уже участвовали с моделями, которые были распечатаны на 3D-принтере. Мы сейчас разрабатываем еще одну модель и рассчитываем, что уже на следующих соревнованиях – чемпионате Европы, который пройдет в нынешнем году, и чемпионате мира в следующем будет участвовать белорусская модель ракеты, изготовленная на 3D-принтере.

Первый в Беларуси макет ракеты на 3D-принтере изготовили в Гродно
Первый в Беларуси макет ракеты на 3D-принтере изготовили в Гродно
Первый в Беларуси макет ракеты на 3D-принтере изготовили в Гродно
Первый в Беларуси макет ракеты на 3D-принтере изготовили в Гродно

Новая технология заинтересовала учеников Александра Липая, которые посетили технопарк и своими глазами увидели, как «рождается» ракета. Директор технопарка Александр Василевич провел для них экскурсию по лабораториям и рассказал о возможностях, которые научно-технологический парк ГрГУ имени Янки Купалы предоставляет учащимся и студентам. После всех пригласили на импровизированный космодром. Обратный отсчет – и в небо взмыла ракета. Затем ребята сами запустили небольшие модели.

Первый в Беларуси макет ракеты на 3D-принтере изготовили в Гродно

Татьяна МОСТОВСКАЯ
Фото: автор
https://grodnonews.by/
 
 
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Cам же День авиации и космонавтики отметили запуском ракеты. Правда, не новой, а выполненной из картона – такие гродненские моделисты делают уже много лет и...
 
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