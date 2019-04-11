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Заработок Путина за год уменьшился в два раза. Сколько квартир и машин у президента России

12.04.2019 18:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 миллиона российских рублей (около 134 тысяч долларов). Это следует из его декларации. По сравнению с 2017-м его доход уменьшился в два раза.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В собственности президента России имеются две квартиры квартиры (77 и 153,7 кв. м), гараж и гаражное место (по 18 кв. м), а также два автомобиля — ГАЗ М21, «Нива» — и автоприцеп «Скиф».

В 2017-м Путин заработал 18,7 миллиона российских рублей (около 290 тысяч долларов). Для сравнения: в 2016 году — 8,8 миллиона российских рублей. Тогда же из декларации исчез имевшийся ранее земельный участок площадью 1,5 кв. м. Этот участок был продан, чем и оправдан рост доходов президента, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Перед выборами президента в 2018-м Путин отчитался перед ЦИК о своих доходах в 2011—2016 годах. Согласно документу, за шесть лет он заработал 38,5 миллиона российских рублей (почти 600 тысяч долларов). При этом в качестве основных источников дохода были указаны президентская зарплата, вклады в банках и военная пенсия.

 
 
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В собственности президента России имеются две квартиры квартиры, гараж и гаражное место, а также два автомобиля.
 
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