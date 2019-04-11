В Слуцке открыли памятную доску в честь погибшего сотрудника милиции

Источник материала: Слуцк Город





12 апреля на улице Борисовца, д. 10 в Слуцке прошло торжественное открытие памятной доски погибшему во время исполнения служебных обязанностей сотруднику милиции. Трагедия произошла ровно 20 лет назад, в последствии в честь героя и была названа эта улица в микрорайоне «Чехова».

Памятник установили за счёт фондов офицерского собрания Слуцкого РОВД и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, значительную помощь оказало предприятие ОАО «Трест Шахтоспецстрой».

На мероприятии присутствовали почётные гости - начальник УВД Миноблисполкома генерал-майор Александр Ковальчук и начальник 10-го управления ГУБОПиК полковник Андрей Романовский и гендиректор «Трест Шахтоспецстрой» Денис Диулин. В одном стою с коллегами стоял начальник Солигорского РОВД Александр Шаровар, который до осени минувшего года занимал должность начальника криминальной милиции в Слуцке.

— Судьба Володи - стать примером для подражания исполнения служебного долга, — отметил во время своей речи Александр Ковальчук. — И для меня сегодня большая честь принимать участие в этом мероприятии. Вечная память.

— Открытие мемориальной доски носит не формальный характер, а показывает, что мы помним и ценим его смелый поступок, — добавил Андрей Романовский. — Владимир Владимирович во время службы в ГУБОПиК запомнился сослуживцам, как человек, любящий свою семью. Простой добросовестный парень, всегда готовый придти на помощь, защитить людей и государственные интересы, защищая которые, он и погиб.

Андрей Романовский от имени Управления выразил благодарность родителям и жене погибшего сотрудника.

Торжественное открытие мемориальной доски завершилось возложением цветов и минутой молчания.

































































Это был конец лихих 90-х. Уроженец деревни Весея Слуцкого района Владимир Борисовец (род. 1973 г.) 14 марта 1999 года в составе оперативной группы он отправился на задержание опасных рецидивистов Линника и Каплина, которые укрывались у своих близких в деревне Киевичи Копыльского района.

По подсказке очевидцев сотрудники милиции взяли под наблюдение деревенский дом культуры. На разведку пошли Владимир Борисовец и его коллега Эрнест Шелег. Владимир знаком попросил напарника его подстраховать, а сам ворвался в комнату, где, как предполагалось, находились дезертиры. Одного из них удалось ранить, но второй успел выстрелить из охотничьего ружья. От полученных травм милиционер скончался. Благодаря действиям Эрнеста Шелега преступники были задержаны и предстали перед судом.

Указом Президента Республики Беларусь №601 от 12 октября 1999 за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Владимир Владимирович Борисовец посмертно награжден орденом «За службу Родине» III степени, Эрнест Геннадьевич Шелег отмечен медалью «За отвагу». Имя Владимира Борисовца занесено в Книгу памяти сотрудников Слуцкого районного отдела внутренних дел.



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