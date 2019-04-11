О правилах безопасности во время церковных праздников

В апреле-мае пройдут мероприятия, приуроченные религиозным праздникам:
- 14 апреля – «Вербное воскресенье» (согласно календарю католической конфессии);
- 21 апреля – «Пасха» (согласно календарю католической конфессии) и «Вербное воскресенье» (согласно календарю православной конфессии);
- 28 апреля – «Пасха» (согласно календарю православной конфессии);
- 7 мая – «Радуница» (согласно календарю православной конфессии).
В эти дни в охране общественного порядка планируется задействовать силы и средства органов внутренних дел, места проведения религиозных мероприятий будут взяты под круглосуточную охрану.
Слуцкий РОВД просит проявлять бдительность и своевременно информировать о подозрительных лицах либо оставленных без присмотра предметах и вещах, а также с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.
Участникам массового мероприятия запрещается:
- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющих честь и достоинство других людей;
- проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре; крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению массового мероприятия;
- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;
- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;
- совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;
- создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей;
- повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зелёные насаждения;
- наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.
Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие правила поведения могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Отдел охраны правопорядка и профилактики
Слуцкого районного отдела внутренних дел