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О правилах безопасности во время церковных праздников

12.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В апреле-мае пройдут мероприятия, приуроченные религиозным праздникам:

  • 14 апреля – «Вербное воскресенье» (согласно календарю католической конфессии);
  • 21 апреля – «Пасха» (согласно календарю католической конфессии) и «Вербное воскресенье» (согласно календарю православной конфессии);
  • 28 апреля – «Пасха» (согласно календарю православной конфессии);
  • 7 мая – «Радуница» (согласно календарю православной конфессии).

В эти дни в охране общественного порядка планируется задействовать силы и средства органов внутренних дел, места проведения религиозных мероприятий будут взяты под круглосуточную охрану.

Слуцкий РОВД просит проявлять бдительность и своевременно информировать о подозрительных лицах либо оставленных без присмотра предметах и вещах, а также с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.

Участникам массового мероприятия запрещается:

  • допускать выкрики или иные действия, оскорбляющих честь и достоинство других людей;
  • проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре; крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению массового мероприятия;
  • выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;
  • распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;
  • совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;
  • создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей;
  • повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зелёные насаждения;
  • наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие правила поведения могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.


Отдел охраны правопорядка и профилактики
Слуцкого районного отдела внутренних дел

 
 
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В эти дни в охране общественного порядка планируется задействовать силы и средства органов внутренних дел, места проведения религиозных мероприятий будут взяты...
 
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