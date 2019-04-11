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Пятничный совет 1146.BY: «Воин» — от создателей «Банши» по заветам Брюса Ли

12.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Традиционный пятничный совет редакции.

Да что за напасть такая — и фильм посоветовать можно, и сериал годный вышел? Поперло, как перед концом прям. Тем не менее, что есть, то есть — на этой неделе, похоже, придется вспомнить о нашей доброй традиции рекомендовать к просмотру на выходных какой-нибудь заслуживающий внимания телесериал.

То есть мы о ней, конечно, не забывали, просто ничего достойного (ИМХО) не появлялось. Не советовать же двухсерийный разоблачающий «Покидая Неверленд», в конце концов. Хотя, чем черт не шутит, может, еще посоветуем. Но сегодня у нас хороший такой глоток ностальгии — сериал, навеянный творчеством раннего Брюса Ли «Воин».


Сейчас, кстати, много кто и много где пытается срубить денежек на теплых ностальгических чувствах людей. Это довольно просто, не сложнее, чем склонить самку человека разумного к тувинскому горловому пению за новенький «айфон». Пишешь на постере правильные триггеры, типа «от создателей чего-то» или «основано на…», и все — дело в шляпе, а деньги в кармане.

Вот и сериал «Воин» от Cinemax, пилотная серия которого стала доступна 5 апреля, пошел по накатанной: на постерах есть как одно, так и второе. То бишь сериал от создателей «Банши» и «Форсажа», а основан на ранних работах не кого-нибудь, а самого Брюса Ли. Если вы не знаете, кто это, можете смело закрывать этот обзор — нам вас уже не спасти.

Кстати, хэ, как говорится, зэ, насколько последнее утверждение о ранних работах Брюса соответствует действительности, но среди создателей сериала фигурирует имя Шэннон Ли — дочери легендарного актера и бойца, пожалуй, единственное, что осталось от него в этом бренном мире (сын, напомним, нелепо погиб на съемках).

По слухам, она занималась адаптацией сценария, и, знаете, мы не в курсе, что там было изначально, но то, что получилось на выходе, ОЧЕНЬ впечатляет. И, ладно, если вы пичкаете постер всей вот этой триггерной хренотенью, но после снимаете такое, черт с вами — пичкайте. Как вы, наверное, поняли, первая серия нам более чем понравилась.


Хотя, на самом деле, сюжет совершенно незамысловатый.

Некий китайский вьюноша А Сам, не обделенный внешностью и крутым нравом, прибывает в Сан-Франциско второй половины XIX века с целой толпой китайских эмигрантов. Ему повезло — китайцев здесь не любят, поэтому нашему герою выпадает возможность продемонстрировать свои навыки, только-только спустившись со сходни.

И уже на этом месте понимающий зритель получит свои первые ностальгические мурашки по всему телу. Да, это то самое кино, которое мы смотрели на затертых до дыр VHS-кассетах, только значительно прибавившее в качестве и постановке. Осовремененное, так сказать. Прошедшее проверку временем.

Далее крутого, как плод соития Чака Норриса с Джеки Чаном в параллельной вселенной, где всякое бывает, парня примечает одна из самых влиятельных криминальных китайских семей Чайнатауна. А сам сериал, если честно, начинает немного смахивать на «Банды Нью-Йорка» и «Острые козырьки» вместе взятые. Естественно, приправленные восточными единоборствами.


Тем не менее, хуже он от этого не становится. Да и вообще, как можно быть хуже, если ты похож на «Банды Нью-Йорка» и «Острые козырьки»? И фильм, и сериал просто огненные.

Собственно, «Воин» тоже обещает таким быть. Пока, во всяком случае, все выглядит стильно, брутально и наваристо. Кстати, еще даже пилотная серия не вышла, а сериал уже продлили на второй сезон, не кисло так, правда? Видимо, никаких шансов облажаться у него нет и не предвидится. Ностальгировать нам еще очень и очень долго.

Удачных вам выходных и не забудьте написать в комментариях «ВКонтакте» свои впечатления от просмотра новой криминальной экшен-драмы «Воин». Подискутируем, вспомним молодость…


 
 
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