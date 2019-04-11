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На кросс в Каменце съехались команды со всех школ района
12.04.2019 15:28 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Соревнования прошли 12 апреля в городском парке города Каменца.
Участие в них приняли бегуны со всех школ района, всего 22 команды. Награждение, где были отмечены лучшие спортсмены и команды, состоялось сразу после завершения стартов. Среди средних школ кубок победителей увезли домой каменюкские легкоатлеты, среди базовых школ трофей достался каленковичским бегунам.
Сергей ОЛЕЩЕНЯ
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Соревнования прошли 12 апреля в городском парке города Каменца. Участие в них приняли бегуны со всех школ района, всего... Сообщение На кросс в Каменце съехались...
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