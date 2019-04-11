100 человек на место в банке. В Минске с ажиотажем прошла финолимпиада

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В олимпиаде состязались студенты столичных экономических вузов, представителей бизнеса и финансовых специалистов. По словам декана ФММП БНТУ, профессора Алексея Данильченко, организаторы не ожидали столь высокого интереса, хотя и готовились к наплыву желающих.

«Мы надеялись, что финансовая олимпиада на английском языке вызовет некоторый ажиотаж, но реальность превзошла все ожидания, – отметил Алексей Данильченко. – Кроме студентов в олимпиаде приняли участие и представители бизнеса, специалисты, желающие проверить свой уровень владения инструментами финансового анализа. Поэтому мы рассчитываем, что олимпиада станет традиционным ежегодным мероприятием».