Линейка Warsteiner в Беларуси дополняется еще одним сортом

Источник материала: Myfin



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В сравнении с классическим Warsteiner Premium Beer новый сорт обладает более легким и мягким вкусом. Пиво имеет благородный золотистый оттенок. Для изготовления новинки, как и для Warsteiner Premium Beer, используются немецкие дрожжи, отборный ячмень и специальный купаж.

Более 250 лет Warsteiner производит пиво в канонах классического немецкого закона о чистоте пивоварения. Им предусмотрено, что в составе должны быть лишь четыре основных ингредиента: хмель, ячменный солод, дрожжи и вода.