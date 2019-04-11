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Линейка Warsteiner в Беларуси дополняется еще одним сортом
Источник материала: Myfin
В сравнении с классическим Warsteiner Premium Beer новый сорт обладает более легким и мягким вкусом. Пиво имеет благородный золотистый оттенок. Для изготовления новинки, как и для Warsteiner Premium Beer, используются немецкие дрожжи, отборный ячмень и специальный купаж.
Более 250 лет Warsteiner производит пиво в канонах классического немецкого закона о чистоте пивоварения. Им предусмотрено, что в составе должны быть лишь четыре основных ингредиента: хмель, ячменный солод, дрожжи и вода.
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В апреле 2019 года компания ОАО Лидское пиво отмечает 5-летие запуска лицензионного производства немецкого бренда премиум-класса Warsteiner в Беларуси.
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