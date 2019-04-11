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ЕС может обложить новыми пошлинами товары американского экспорта на 10,2 млрд евро
Источник материала: Интерфакс
Евросоюз изучает возможность введения новых пошлин на товары американского экспорта объемом 10,2 млрд евро в качестве ответных мер на действия США, сообщает агентство Bloomberg.
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Евросоюз изучает возможность введения новых пошлин на товары американского экспорта объемом 10,2 млрд евро в качестве ответных мер на действия США, сообщает...
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