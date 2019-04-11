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Порошенко: мы должны пройти путь к членству в ЕС и НАТО до конца

12.04.2019 18:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Украине необходимо завершить реформы, необходимые для соответствия критериям членства страны в Европейском Союзе и НАТО, после чего обязательно вступить в эти объединения, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Моя амбиция абсолютно четкая: мы должны пройти путь к членству в ЕС и НАТО до конца", - сказал украинский президент в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине в пятницу.

Глава украинского государства добавил: "Сегодня, по моему глубокому убеждению, это является единственным эффективным институтом, способным обеспечить безопасность государства, обеспечить верховенства права, демократию и свободу".

В этом ключе П.Порошенко напомнил, что Верховная Рада внесла соответствующие изменения в Конституцию Украины, закрепив евроатлантический курс страны.

 
 
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Украине необходимо завершить реформы, необходимые для соответствия критериям членства страны в Европейском Союзе и НАТО, после чего обязательно вступить в эти...
 
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