Источник материала: Интерфакс

Стенд Huawei стал одним из самых посещаемых на выставке TIBO в Минске. Представив под лозунгом #rewriteTheRules ("перепиши правила" в переводе с английского) новые флагманы, яркие и высокотехнологичные смартфоны P30 и P30 Pro, бренд подтвердил приверженность своей миссии: предлагать не просто технологии, а ценности и возможности, которые они в себе таят.

Директор по терминальному бизнесу ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Мао Шаоюй рассказал порталу Interfax.by о том, как бренд воплощает этот лозунг в жизнь.





- Господин Мао, в чем заключается главная особенность компании Huawei, отличающая ее от других брендов?

- Пожалуй, главное то, что Huawei – это не "технологии ради технологий", для нас очень важно понимать реальные потребности покупателей наших гаджетов, делать их жизнь лучше и проще.

У Huawei 15 научно-исследовательских центров по всему миру. Инвестиции компании в инновации значительны – они превышают 10% от выручки. Такая стратегия позволяет нам сохранять технологическое лидерство в ИКТ-сфере.

Сегодня мы начинаем старт продаж наших новейших флагманов линейки Huawei P30, в которых реализованы ряд инноваций, способных переписать правила мобильной фотографии. Это в первую очередь квадрокамера с алгоритмами искусственного интеллекта, позволяющая создавать высококачественные снимки даже при недостаточном освещении, в движении, при использовании супер-зума. Также наши устройства выделяются благодаря емкому аккумулятору, выдерживающему день активного использования смартфона без подзарядки. А благодаря технологии Huawei SuperCharge 40Вт при необходимости смартфон можно зарядить с нуля до 70% всего за полчаса. Раньше, чем вы выпьете чашку кофе. Еще следует отметить инновационный чипсет Kirin 980 с ИИ. И наконец – Huawei P30 Pro использует продвинутые решения для качественного и быстрого интернет-соединения в любой точке мира к сетям Wi-Fi, 4G, 5G.

Отмечу еще один момент: компания уделяет внимание и приложениям, устанавливаемым на наши устройства. В их числе можно назвать StorySign, программу, помогающую детям с нарушениями слуха учиться читать. Все, что нужно, - это навести камеру смартфона на страницу с текстом. Ребенок на экране увидит анимированного персонажа, который объяснит значение слов, переведя их на язык жестов. Таким образом, мы хотим изменить мир с помощью наших инноваций.





- В конце прошлого года в Минске открылся первый брендовый салон Huawei. Какова цель его работы, учитывая, что в Беларуси компания традиционно работает через сеть партнеров?

- Да, мы очень довольны сотрудничеством с нашими партнерами. С другой стороны, мы хотим стать еще ближе к потребителям, иметь прямой контакт с ними. Речь идет не только о продажах и сервисе, а о том, что мы нацелены на открытие собственных магазинов как мест, где можно познакомиться с передовыми технологиями, протестировать инновационные решения, увидеть всю линейку продуктов Huawei.

Наш первый фирменный салон Huawei открылся в крупном торговом центре. Нам интересен такой формат и объекты, предлагающие под одной крышей возможность купить продукты, поесть, развлечься, и в нашем случае – изучить технические новинки, подержать в руках, на практике оценить их возможности. А для нас это возможность получить дополнительную обратную связь, чтобы максимально понимать, что важно, что интересно потенциальным покупателям техники Huawei. В дальнейшем мы также планируем открывать салоны в больших торговых центрах, причем не только в Минске.

- Если вернуться к теме телефонов – Huawei четко ассоциируется с высококачественными мобильными камерами …

- Действительно. Мы начали четыре года назад с P9, который стал первым в мире телефоном с камерой Leica Dual. В 2017-м мы открыли совместный научно-исследовательский центр с немецкой компанией Leica Camera AG и представили Huawei P10.

Надо отметить, что на протяжении шести лет смартфоны P-серии награждались премией EISA как лучшие телефоны и телефоны с лучшими камерами. В прошлом году Huawei P20 Pro стал лидером авторитетного рейтинга DxOMark. В этом году в лидерах рейтинга уже представитель новейшей серии P30. Если вы откроете сайт DxOMark, то увидите, что первые три первые позиции принадлежат смартфонам Huawei. И лидером является наш новый флагман P30 Pro с максимальным результатом в 112 баллов по итогам профессиональных тестов.





- Значительную часть аудитории Interfax.by составляют бизнесмены, для которых мобильные устройства – важный инструмент, помощник в работе. Какой девайс из линейки Huawei вы бы порекомендовали им?

- Тот, который сейчас я держу в руках – Huawei P30 Pro. Из-за впечатляющего дизайна и, конечно, потому что это телефон с лучшей на сегодняшний день камерой и отличной производительностью.

Еще больше рабочую эффективность можно повысить, используя смартфон в связке с другими нашими устройствами – умными часами, ноутбуком линейки MateBook. Мы создали экосистему, удобно связывающую гаджеты Huawei друг с другом, чтобы помочь пользователям достичь комфорта в бизнесе и других сферах жизни, позволить им сосредоточиться на самых важных вещах. Одним словом, мы стремимся интегрировать технологии в жизнь, чтобы сделать жизнь людей лучше и комфортнее.

Фото: Лиза Кленкова