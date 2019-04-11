Более 8 тыс. человек были вынуждены бежать из-за боев за Триполи - ООН

Источник материала: Интерфакс

Свыше 8 тыс. человек покинули места своего проживания в Ливии в связи с продолжающимися боями за столицу страны - город Триполи, сообщает в пятницу агентство Associated press (AP) со ссылкой на ООН.

"Число перемещенных лиц из районов столкновений в Триполи и вокруг него продолжает расти", - цитирует AP представителя ООН.

По его словам, около половины из 8 тыс. человек покинули свои дома за последние два дня.

Кроме того, ооновский чиновник отметил, что, помимо людей, которые покинули места проживания, "многие семьи по-прежнему не могут выбраться из районов боевых действий".

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.

По последним данным, в ходе боев погибли более 50 человек.