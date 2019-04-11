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Беларусь проинформировала РФ о запасах яблок на складах, груш в республике нет

12.04.2019 17:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь проинформировала Россельхознадзор о запасах яблок на складах, груш в республике нет, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Мы получили письмо об остаточном количестве яблок на складах республики, их около 2 тыс. тонн, - сказала она. - Груш у них нет в принципе, это тоже подтверждено".

Как отметила Ю.Мелано, в письме "ни о проверках, ни о готовности принять делегацию Россельхознадзора речи нет". "Приглашений для проведения проверок не было ни в письменной, ни в устной форме", - добавила она.

Как сообщалось, директор Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений республики Александр Пискун заявил, что Беларусь готова принять представителей Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш и подтверждения имеющихся складских остатков. "Мы выходили в телефонных переговорах с просьбой выработки алгоритма взаимодействия для выхода из данной ситуации и на перспективу, вплоть до того, чтобы принять делегацию Россельхознадзора для подтверждения объемов остатков", - сказал он, добавив, что белорусская сторона готова "к любому формату и алгоритму".

Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз яблок и груш из Беларуси, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из санкционных стран. В службе сообщили, что возможно также введение ограничений на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

 
 
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Беларусь проинформировала Россельхознадзор о запасах яблок на складах, груш в республике нет, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия...
 
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