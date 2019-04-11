ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назвал кадры главной проблемой школьного образования

12.04.2019 17:26 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что главная проблема в системе школьного образования - это кадры, сообщила пресс-служба главы государства.

"Самый главный наш дефицит - это кадры, это стремление, желание и так далее. Да, мир изменился. Но если учитель не будет знать своего ученика, он не учитель. Ты должен знать, кого ты обучаешь", - сказал А.Лукашенко, посещая в пятницу Парк высоких технологий.

По мнению президента, не все учителя могут заинтересовать ребенка своим предметом и мотивировать к учебе.

"Коль вы считаете нужным, я это абсолютно поддерживаю, нам было бы неплохо подтянуть сюда образованных людей, которые уже что-то умеют, хотят. В ПВТ и не только. Просто в страну. Это я готов сегодня сделать", - подчеркнул он.

"Мы сейчас образованием плотно занимаемся. Я недоволен преподаванием в школе", - добавил глава государства.  По его словам он видит и читает новые  учебники. "Учебник по математике сделали, что ученики боятся в руки взять. А если он боится этого учебника, то никогда не освоит математику. Построен курс так, что, если урок пропустил, все - ты уже ничего не знаешь, махнешь на это рукой и дальше учиться не будешь. Хватает проблем здесь, потому что академику делают учебники",  - отметил президент.

В образовании, продолжил А.Лукашенко, многое зависит и от семьи - родители тоже должны ориентировать детей на учебу. "Без семьи не получится сидеть и лекцию на компьютере смотреть. В танки будет играть, но не лекции читать", - заметил А.Лукашенко.

Касаясь вопроса бюрократической нагрузки на педагогов, глава государства отметил, что уже давал четкие поручения на этот счет. "Мне об этом уже сказали учителя. И я категорически запретил, чтобы учителя писали какие-то справки, материалы, документы и прочее. Наверное, это уже не такая острая проблема, как когда-то была. Если только я узнаю, что не выполнено мое распоряжение по поводу того, что они опять эти бумаги лишние пишут, мало не покажется. Я к этому вопросу на своем уровне подходил, принял решение, что ни в коем случае, никаких документов, никто не должен перегружать учителя", - сказал он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что главная проблема в системе школьного образования - это кадры, сообщила пресс-служба главы государства. "Самый...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ в ближайшее время протестирует систему для удаленной проверки водителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика