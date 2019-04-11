Лукашенко назвал кадры главной проблемой школьного образования

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что главная проблема в системе школьного образования - это кадры, сообщила пресс-служба главы государства.

"Самый главный наш дефицит - это кадры, это стремление, желание и так далее. Да, мир изменился. Но если учитель не будет знать своего ученика, он не учитель. Ты должен знать, кого ты обучаешь", - сказал А.Лукашенко, посещая в пятницу Парк высоких технологий.

По мнению президента, не все учителя могут заинтересовать ребенка своим предметом и мотивировать к учебе.

"Коль вы считаете нужным, я это абсолютно поддерживаю, нам было бы неплохо подтянуть сюда образованных людей, которые уже что-то умеют, хотят. В ПВТ и не только. Просто в страну. Это я готов сегодня сделать", - подчеркнул он.

"Мы сейчас образованием плотно занимаемся. Я недоволен преподаванием в школе", - добавил глава государства. По его словам он видит и читает новые учебники. "Учебник по математике сделали, что ученики боятся в руки взять. А если он боится этого учебника, то никогда не освоит математику. Построен курс так, что, если урок пропустил, все - ты уже ничего не знаешь, махнешь на это рукой и дальше учиться не будешь. Хватает проблем здесь, потому что академику делают учебники", - отметил президент.

В образовании, продолжил А.Лукашенко, многое зависит и от семьи - родители тоже должны ориентировать детей на учебу. "Без семьи не получится сидеть и лекцию на компьютере смотреть. В танки будет играть, но не лекции читать", - заметил А.Лукашенко.

Касаясь вопроса бюрократической нагрузки на педагогов, глава государства отметил, что уже давал четкие поручения на этот счет. "Мне об этом уже сказали учителя. И я категорически запретил, чтобы учителя писали какие-то справки, материалы, документы и прочее. Наверное, это уже не такая острая проблема, как когда-то была. Если только я узнаю, что не выполнено мое распоряжение по поводу того, что они опять эти бумаги лишние пишут, мало не покажется. Я к этому вопросу на своем уровне подходил, принял решение, что ни в коем случае, никаких документов, никто не должен перегружать учителя", - сказал он.