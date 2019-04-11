|
Мама пропавшего в Каменецком районе мальчика: «Моего ребёнка только украли, поверьте мне»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Таинственное исчезновение: в Каменецком районе пропал ребенок, которому нет и двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активные поиски малыша продолжаются уже третьи сутки. В усиленном режиме работают спецслужбы и волонтеры. Но вестей о Ване Волошином пока нет. Куда он мог пропасть, для всех остается загадкой. Корреспондент Петр Бутрим с подробностями спасательной операции.
Еще я нашла кроссовок один. Здесь. Один лежал, второго нету.
Последний раз родные видели самого младшего в семье Ваню позавчера в три часа дня. Малыш играл с другими детьми. Затем вместе с мамой зашел в дом. Девушка отвлеклась на хозяйственные заботы, а когда опомнилась, Вани не было ни рядом, ни во дворе, ни даже за его пределами.
Алена Волошина, мама Ивана Волошина:
Сначала искали всей семьей, затем подключились соседи. Найти ребенка по горячим следам пытались всей деревней.
Виктор Волошин, отец Ивана Волошина:
А когда и такие меры не помогли, родители сообщили в милицию. Выйти на след мальчика в тот же вечер так и не удалось. Что удивительно – не появилось ни одной зацепки и позже.
Петр Бутрим, СТВ:
Прочесывать каждый клочок земли вышли сотрудники МЧС, погранслужбы, милиция и поисково-спасательные отряды. В Любашки продолжают приезжать волонтеры из соседних районов.
Мы вот здесь. А они где-то вот здесь выходили.
Вчера всем миром обследована площадь в 600 гектаров. Водолазы изучили все 27 колодцев в округе. Ребенка искали и в каждом из десятков заброшенных домов. Но и там ни одной подозрительной детали.
Я вам одно скажу: здесь, во-первых, бурьяны какие, здесь канава центральная. Перечесали здесь полностью все, по любому нашли бы. Да он и не прошел бы туда. Это же двух лет ребенку нет.
А там, куда трудно добраться человеку, в поисках помогает техника – дроны и тепловизоры. Вся местность как на ладони.
Тут полоса леса идет не очень широкая, метров 600 шириной. Отработали уже. Еще и с воздуха просматриваем местность.
Тем временем следователи рассматривают разные версии таинственного исчезновения мальчика. Не исключен и криминальный след.
Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Спасательная операция приобретает все больший размах. Ночью в зоне поиска были заморозки. И все же надежда на положительный финал этой пока необъяснимой истории остается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Таинственное исчезновение: в Каменецком районе пропал ребенок, которому нет и двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)