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С Днём космонавтики геймеров World of Tanks поздравили с борта МКС

12.04.2019 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская IT-сфера добралась до орбиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямой связи с землей – космонавты. 12 апреля с Днём космонавтики геймеров культовой компьютерной игры поздравили с борта МКС.

С Днём космонавтики геймеров World of Tanks поздравили с борта МКС

Свой «мир танков» World of Tanks расширил до Вселенной. Создатели планетарной онлайн-игры уже второй год сотрудничают с космонавтами. О нюансах «неземной» дружбы журналистам рассказал Олег Артемьев. Герой России – уроженец Витебщины, где и сейчас живут его родители.

С Днём космонавтики геймеров World of Tanks поздравили с борта МКС

Например, танкошлем побывал на орбите, а для того, чтобы его вернуть на землю, космонавту пришлось нарушить инструкцию. Все личные вещи из МКС помещаются на специальный грузовой борт и сгорают в плотных слоях атмосферы. Но этот сувенир Олегу удалось сохранить – чего не сделаешь ради малой родины.

А в целом Беларусь является не только IT-страной, но и космической державой. Так что такое креативное сотрудничество закономерно: как говорится, объединились заоблачные технологии.

С Днём космонавтики геймеров World of Tanks поздравили с борта МКС

Олег Артемьев, космонавт, бортинженер МКС:
Беларусь в тренде космическом. Понятно, что сейчас только все начинается. Потенциал громадный и эти планы, которые сейчас есть по покорению Луны, полеты на Марс – без Беларуси не обойтись.

С Днём космонавтики геймеров World of Tanks поздравили с борта МКС

Олег Артемьев проводит для «танкистов» космический онлайн-квиз. Интерактивная викторина проходит на сайте компании-разработчика игры.
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская IT-сфера добралась до орбиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямой связи с землей – космонавты. 12 апреля с Днём...
 
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