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Лукашенко оценил работу Парка высоких технологий

12.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Робототехника, криптобиржа, лазеры. Президент Беларуси оценил проекты резидентов Парка высоких технологий. Лукашенко заметил, что ждет от IT-сферы предложений по развитию, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Они создали в Беларуси национальный регистр доноров костного мозга и приложение для тех, кто ожидает трансплантации печени или почек. Сегодня эта IT корпорация входит в топ-100 мировых разработчиков.

«Внося на мобильный телефон данные реципиента и донора, врач получает четкие данные, как совмещается почка», – пояснил заместитель генерального директора компании Андрей Шубадеров.

Это приложение подскажет фермеру, какую культуру лучше выращивать на поле, какие удобрения и когда использовать, многие процессы система автоматизирует. 26 тысяч аграриев по всему миру следят за своим урожаем по мобильному приложению и экономят деньги. 

«Мне не надо никуда ехать. Я могу с вашей помощью посмотреть на любое поле и сказать: «Что ж вы, негодяи, не запахали, не засеяли, не получили урожай», – отметил президент. 

На бирже обменивают обычные деньги на виртуальные, покупают токены – акции мировых корпораций. Беларусь стала первой страной, которая запустила свою криптобиржу. Уже подключились 140 тысяч инвесторов. 

«Это то, куда ты меня втянул? Я до сих пор не знаю, будет ли толк. Мы не ошиблись?» – поинтересовался президент.

«Мы сделали все верно. Приняли правильное и прогрессивное регулирование в мире», – отметил инвестор проекта Виктор Прокопеня.

Криптобиржа – один из проектов революционного «цифрового декрета» президента. Год назад IT-сфера получила суперльготные условия. Сейчас в парке рекордное число компаний – более 500. Каждое седьмое новое рабочее место в стране создано здесь. Айтишники уже не спешат за рубеж. От парка президент ждет новых идей. 

«Если вы хотите что-то предложить, вы скажите. Я обязательно постараюсь вам помочь. Вы знаете, что я могу сделать, а что нет. Я человек в хорошем смысле жадный. Жадный на творческих людей – это главный капитал, на идеи, на школы», – сказал Александр Лукашенко.

В прошлом году парк заработал полтора миллиарда долларов. Работает для мировых корпораций и подталкивает все сферы Беларуси к внедрению цифровых технологий. Электронными стали правительство, документооборот, многие услуги для граждан, рецепты и медкарты, школьные дневники. Лукашенко просит не останавливаться. 

«Останавливаться нам нельзя, надо идти вперед. Если мы не сделаем, это сделают другие и обойдут нас. Вы везде нужны со своим продуктом. Он на данном этапе делает труд человека более сложным, но самого человека – более продвинутым», – отметил президент Беларуси.

Айтишники предлагают президенту создать в стране министерство цифровой экономики. Лукашенко поручил правительству подумать над идеей и дать ответ до конца июня.

Напомним, два года назад Александр Лукашенко поставил перед белорусами амбициозную задачу – превратить республику в IT-страну.




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Криптобиржа – лишь один из проектов революционного «цифрового декрета» президента. Сейчас в парке работает более 500 компаний.
 
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