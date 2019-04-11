Виртуальное кладбище: Facebook решил судьбу умерших пользователей

Разработчики решились на создание «виртуального кладбища» по нескольким причинам. Во-первых, по каким-то причинам Facebook никогда не удаляет анкеты умерших пользователей. Во-вторых, страницы умерших пользователей ежемесячно посещают 30 миллионов человек.





Пользователи Facebook признаются, что заходят на страницы своих умерших друзей и родственников, чтобы почтить их память. Создание «виртуального кладбища» позволит пользователям соцсети избавиться от болезненных воспоминаний.









В скором будущем умерших пользователей невозможно будет пригласить на вечеринку или добавить в друзья. Также пользователи перестанут получать уведомления о днях рождения умерших друзей и родственников.





В настоящее время в Facebook зарегистрировано более 1,5 миллиардов страниц умерших людей. По оценкам экспертов, к концу столетия в социальной сети будет больше анкет умерших пользователей, чем живых.