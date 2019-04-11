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Виртуальное кладбище: Facebook решил судьбу умерших пользователей

12.04.2019 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В скором времени в социальной сети Facebook появится специальный раздел с анкетами умерших пользователей.

Разработчики решились на создание «виртуального кладбища» по нескольким причинам. Во-первых, по каким-то причинам Facebook никогда не удаляет анкеты умерших пользователей. Во-вторых, страницы умерших пользователей ежемесячно посещают 30 миллионов человек.

Пользователи Facebook признаются, что заходят на страницы своих умерших друзей и родственников, чтобы почтить их память. Создание «виртуального кладбища» позволит пользователям соцсети избавиться от болезненных воспоминаний.


В скором будущем умерших пользователей невозможно будет пригласить на вечеринку или добавить в друзья. Также пользователи перестанут получать уведомления о днях рождения умерших друзей и родственников.

В настоящее время в Facebook зарегистрировано более 1,5 миллиардов страниц умерших людей. По оценкам экспертов, к концу столетия в социальной сети будет больше анкет умерших пользователей, чем живых.

 
 
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В скором времени в социальной сети Facebook появится специальный раздел с анкетами умерших пользователей.
 
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