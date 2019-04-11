В Гомеле к стене поставили сразу шестерых наркокурьеров

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пресс-служба МВД, готовые к продаже психотропы молодые люди хранили по месту жительства одного из них — в агрогородке Поколюбичи под Как информируетМВД, готовые к продаже психотропы молодые люди хранили по месту жительства одного из них — в агрогородке Поколюбичи под Гомелем . Правоохранители нашли в сарае 28 упаковок с особо опасным веществом альфа-PVP, респираторы, электронные весы и другое. У одного из подростков психотроп был при себе. Возбуждены уголовные дела. Милиция пытается выйти на всех участников торговли и распространения наркотиков.









Выяснилось, что несколько из задержанных парней ранее уже имели проблемы с законом. Они рассказали, что пытались устроиться на работу в интернет-магазин, торговавший наркотиками, но его ликвидировали правоохранители. Это юношей не остановило, и они нашли другой такой интернет-магазин.