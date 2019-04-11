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В Гомеле к стене поставили сразу шестерых наркокурьеров
Источник материала: Партизан
В Гомеле задержали сразу шестерых закладчиков наркотиков. Они работали в одном из интернет-магазинов, который торговал наркотиками. Одному из парней 21 год, двоим — 16, троим — 17 лет. Последние пятеро юношей учатся в колледжах и профлицее областного центра, четверо из них употребляли наркотики.
mvd.gov.by
Как информирует
Выяснилось, что несколько из задержанных парней ранее уже имели проблемы с законом. Они рассказали, что пытались устроиться на работу в интернет-магазин, торговавший наркотиками, но его ликвидировали правоохранители. Это юношей не остановило, и они нашли другой такой интернет-магазин.
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В Гомеле задержали сразу шестерых закладчиков наркотиков. Они работали в одном из интернет-магазинов, который торговал наркотиками. Одному из парней 21 год, двоим —...
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