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В Гомеле к стене поставили сразу шестерых наркокурьеров

12.04.2019 19:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле задержали сразу шестерых закладчиков наркотиков. Они работали в одном из интернет-магазинов, который торговал наркотиками. Одному из парней 21 год, двоим — 16, троим — 17 лет. Последние пятеро юношей учатся в колледжах и профлицее областного центра, четверо из них употребляли наркотики.


mvd.gov.by

Как информирует пресс-служба МВД, готовые к продаже психотропы молодые люди хранили по месту жительства одного из них — в агрогородке Поколюбичи под Гомелем. Правоохранители нашли в сарае 28 упаковок с особо опасным веществом альфа-PVP, респираторы, электронные весы и другое. У одного из подростков психотроп был при себе. Возбуждены уголовные дела. Милиция пытается выйти на всех участников торговли и распространения наркотиков.


Выяснилось, что несколько из задержанных парней ранее уже имели проблемы с законом. Они рассказали, что пытались устроиться на работу в интернет-магазин, торговавший наркотиками, но его ликвидировали правоохранители. Это юношей не остановило, и они нашли другой такой интернет-магазин.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле задержали сразу шестерых закладчиков наркотиков. Они работали в одном из интернет-магазинов, который торговал наркотиками. Одному из парней 21 год, двоим —...
 
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