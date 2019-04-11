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Ночью с 12 на 13 апреля могут не работать банковские карточки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В процессинговом центре будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это делается для выполнения требований международных платежных систем. Перебои могут возникнуть в магазинах, пунктах выдачи наличных, в работе банкоматов.
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Новости Беларуси. В процессинговом центре будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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