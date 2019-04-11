Ночью с 12 на 13 апреля могут не работать банковские карточки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В процессинговом центре будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это делается для выполнения требований международных платежных систем. Перебои могут возникнуть в магазинах, пунктах выдачи наличных, в работе банкоматов.