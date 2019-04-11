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Новости экономики за 12.04.2019

12.04.2019 20:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему Нацбанк выходит из состава акционеров Банка развития? Почему растут мировые цены на золото, и как изменились ставки налогов для владельцев собак? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк передаст свои акции Банка развития Совету Министров

ПРИТОК ДЕПОЗИТОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ

Белорусы в марте нарастили рублевые и валютные депозиты. Вклады в валюте растут четвертый месяц подряд, а рублевые – шестой месяц. Депозиты в валюте за март прибавили почти 3 миллиона долларов.

Новости экономики за 12.04.2019

Общая сумма уже перевалила за 6 миллиардов. Рублевые вклады на начало апреля выросли до 4 миллиардов 222 миллионов рублей. Это на 55 миллионов больше, чем месяцем ранее. 

В Минске ввели новые налоги на содержание собак. Рассказываем цифры

КИТАЙ УСКОРИЛ СКУПКУ ЗОЛОТА. ЭТО ПРИВЕДЕТ К РОСТУ ЦЕН

Центробанки развивающихся стран увеличили совокупный объем золота. С августа 2018 по февраль 2019 года цены на золото выросли на 13 %. По итогам марта Китай увеличил золотые резервы на 11 тонн.

Новости экономики за 12.04.2019

Страна резко повысила закупки золота для своих резервов, и за четыре месяца скупили в общей сложности почти 43 тонны этого металла. Эксперты прогнозируют удорожание золота в ближайшие два года до 1415 долларов за унцию.

Ночью с 12 на 13 апреля могут не работать банковские карточки
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Почему Нацбанк выходит из состава акционеров Банка развития? Почему растут мировые цены на золото, и как изменились ставки налогов для...
 
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