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В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом

12.04.2019 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда кот – второй пилот. Лётчик из Щучина Андрей Чернышов обнаружил, что его четвероногий друг также, как и он, влюблён в небо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На легкомоторном самолёте они вместе совершают экскурсии по окрестностям. Кот-авиатор стал местной знаменитостью. На него уже приезжают посмотреть туристы.

В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом

Пока под крылом самолёта о чём-то поёт апрель, в окрестностях Щучина бесстрашный кот Нурс совершает третий в жизни полёт. В этот момент чужим в кабину нельзя, полосатый доверяет только хозяину.

В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом

В замкнутом пространстве немножко неуютно чувствует, буквально минуту, потом вот так вот усаживается и сидит спокойно.

В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом

Основная обязанность Нурса на аэродроме – ловить мышей. А вот вторым пилотом он стал, пожалуй, из кошачьего любопытства.

В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом

Андрей Чернышов, руководитель объединения любителей авиации «Точный»:
Когда выполнялся полёт, перед полётом запрыгнул в самолёт, что он часто делает, потому что у него есть обязательство проверять авиационную технику на наличие грызунов. И когда сел в самолёт, он не собирался уходить, запустил двигатель, смотрю, уселся удобно и решил посмотреть, что будет дальше. Так вот прошёл полёт с ним.

В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом

Так 9-месячный Нурс стал настоящей знаменитостью. Свою принадлежность к авиации он будто понимает, и по-хозяйски разгуливает по крылу легкомоторного самолёта. Живёт здесь же, в ангаре.

В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом

Галина Буро, СТВ:
Свою кличку Нурс получил неслучайно. Это аббревиатура, которая расшифровывается как «неуправляемый реактивный снаряд». Хоть с виду кот и спокойный, но, по словам хозяина, характер у него деловой: держит в страхе мышей и совсем не боится звука самолёта.

В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом

А после полёта мурлыкающий авиатор не прочь и подкрепиться. Невероятно, но любимое лакомство – круассаны с вишней.

Запах горючего его не смущает, а кресло лётчика – лучший лежак. Пока Нурс крепко спит после полёта, его хозяин Андрей Чернышов, делится планами.

В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом

Именно он с другими любителями авиации при поддержке местной власти несколько лет назад расчистил заброшенный некогда секретный военный аэродром в Щучине, чтобы развивать авиацию общего назначения, создать школу пилотов и привлекать аэротуристов.

В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом

Андрей Чернышов:
Зачем занимать огромные аэропорта со своими службами, особенно в выходные дни, когда можно использовать небольшой аэродром, наделить полномочиями, сделать временную зону таможенного контроля. Это очень хорошая перспектива, я вам скажу, что даже в Европе этого нету. А у нас инициатива эта есть, есть идея, я её вынашиваю уже два года.

В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом

От пилотов до механиков – щучинское небо объединило около 30 энтузиастов-авиаторов.

В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом

Руководитель объединения Андрей Чернышов уверен: у них всё получится. Тем более, талисман команды уже есть – обаятельный кот, которому скоро пошьют лётную форму.
 
 
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Новости Беларуси. Когда кот – второй пилот. Лётчик из Щучина Андрей Чернышов обнаружил, что его четвероногий друг также, как и он, влюблён в небо, сообщили в...
 
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