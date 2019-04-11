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В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда кот – второй пилот. Лётчик из Щучина Андрей Чернышов обнаружил, что его четвероногий друг также, как и он, влюблён в небо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На легкомоторном самолёте они вместе совершают экскурсии по окрестностям. Кот-авиатор стал местной знаменитостью. На него уже приезжают посмотреть туристы.
Пока под крылом самолёта о чём-то поёт апрель, в окрестностях Щучина бесстрашный кот Нурс совершает третий в жизни полёт. В этот момент чужим в кабину нельзя, полосатый доверяет только хозяину.
В замкнутом пространстве немножко неуютно чувствует, буквально минуту, потом вот так вот усаживается и сидит спокойно.
Основная обязанность Нурса на аэродроме – ловить мышей. А вот вторым пилотом он стал, пожалуй, из кошачьего любопытства.
Андрей Чернышов, руководитель объединения любителей авиации «Точный»:
Так 9-месячный Нурс стал настоящей знаменитостью. Свою принадлежность к авиации он будто понимает, и по-хозяйски разгуливает по крылу легкомоторного самолёта. Живёт здесь же, в ангаре.
Галина Буро, СТВ:
А после полёта мурлыкающий авиатор не прочь и подкрепиться. Невероятно, но любимое лакомство – круассаны с вишней.
Запах горючего его не смущает, а кресло лётчика – лучший лежак. Пока Нурс крепко спит после полёта, его хозяин Андрей Чернышов, делится планами.
Именно он с другими любителями авиации при поддержке местной власти несколько лет назад расчистил заброшенный некогда секретный военный аэродром в Щучине, чтобы развивать авиацию общего назначения, создать школу пилотов и привлекать аэротуристов.
Андрей Чернышов:
От пилотов до механиков – щучинское небо объединило около 30 энтузиастов-авиаторов.
Руководитель объединения Андрей Чернышов уверен: у них всё получится. Тем более, талисман команды уже есть – обаятельный кот, которому скоро пошьют лётную форму.
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Новости Беларуси. Когда кот – второй пилот. Лётчик из Щучина Андрей Чернышов обнаружил, что его четвероногий друг также, как и он, влюблён в небо, сообщили в...
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